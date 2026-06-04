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04.06.2026 21:53

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τα παιδιά έμαθαν ότι η μητέρα τους είναι νεκρή – Άγνωστο ποιος θα πάρει την επιμέλεια

04.06.2026 21:53
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Το Σάββατο (6/6) θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο 41χρονος που δολοφόνησε την 39χρονη σύζυγο του στην Καλαμάτα

Τα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού παραμένουν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, έμαθαν ότι η μητέρα τους είναι νεκρή και ότι ο πατέρας τους καταθέτει στην αστυνομία.

Την επιμέλεια των παιδιών ζήτησε η αδελφή της Βασιλικής, αλλά σύμφωνα με το MEGA στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να τις μεγαλώσει. 

Εξετάζεται το σενάριο να δοθεί στη γιαγιά τους και μητέρα του δράστη με δικαστικό συμπαραστάτη.

Εντοπίστηκε σκληρός δίσκος με ηχογραφήσεις

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο λογιστικό γραφείο, όπου εργαζόταν ο 41χρονος, βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος καταχωνιασμένος σε μία κούτα κάτω από κόλλες Α4.

Ο σκληρός δίσκος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περιέχει ηχητικό υλικό από παρακολουθήσεις, ωστόσο δεν έχει εντοπιστεί προς το παρόν η συσκευή με την οποία έγινε η καταγραφή.

Στις σπίτι της οικογένειας βρέθηκαν τάμπλετ, κινητά, USB και στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους GPS Tracker.

Εντωμεταξύ, η αστυνομία έχει κατασχέσει και το καταγραφικό υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας. 

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