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22.07.2026 11:27

Επιδρομή ακρίδων στη Βόρεια Ελλάδα – Πώς να προστατεύσετε φυσικά το σπίτι σας

22.07.2026 11:27
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Τις τελευταίες ημέρες, αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας καταγράφηκε μεγάλος αριθμός ακρίδων, προκαλώντας έκπληξη αλλά και ανησυχία σε πολλούς κατοίκους.

Ειδικότερα, αναφορές προέρχονται από την Καβάλα, τη Δράμα, την Ξάνθη, τη Θάσο, αλλά και από περιοχές του Δήμου Παγγαίου, όπου εκατοντάδες ακρίδες εμφανίζονται σε πεζοδρόμια, πάρκα, αυλές, κήπους και άλλους κοινόχρηστους χώρους.

Παρότι το φαινόμενο έχει τραβήξει την προσοχή των πολιτών, οι ειδικοί εξηγούν ότι η αυξημένη παρουσία ακρίδων αυτή την εποχή δεν θεωρείται ασυνήθιστη.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία των τελευταίων μηνών έχουν δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη μεγαλύτερων πληθυσμών.

Επιπλέον, οι ακρίδες μετακινούνται από αγροτικές εκτάσεις προς κατοικημένες περιοχές αναζητώντας τροφή και καταφύγιο, όπως αναφέρει το site topetmou.gr

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, εφόσον οι καιρικές συνθήκες παραμείνουν σταθερές, το φαινόμενο αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, καθώς ολοκληρώνεται ο φυσικός βιολογικός κύκλος των περισσότερων ειδών ακρίδων.

Η αυξημένη παρουσία τους έχει ήδη κινητοποιήσει τις τοπικές αρχές. Ο Δήμος Παγγαίου ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ κάλεσε κατοίκους και παραγωγούς να ενημερώνουν τις δημοτικές υπηρεσίες για σημεία όπου παρατηρούνται μεγάλες συγκεντρώσεις, ώστε να υπάρχει καλύτερη εικόνα της εξάπλωσης του φαινομένου.

Δεν αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο

Οι ακρίδες που συναντάμε συνήθως στην Ελλάδα δεν αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο. 

Δεν είναι δηλητηριώδεις, δεν μεταδίδουν ασθένειες και δεν επιτίθενται στους ανθρώπους ή στα κατοικίδια. Ωστόσο, όταν εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς, μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε καλλιέργειες, λαχανόκηπους και φυτά, καθώς τρέφονται με φύλλα και βλάστηση.

Για όσους διαθέτουν κήπο ή αυλή, είναι χρήσιμο να λαμβάνονται ορισμένα προληπτικά μέτρα που μπορούν να περιορίσουν την παρουσία τους χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

Οι ακρίδες προτιμούν τα ψηλά χόρτα και την πυκνή βλάστηση. Το τακτικό κούρεμα του γκαζόν, η απομάκρυνση των αγριόχορτων και το καθάρισμα των ξερών φύλλων μειώνουν σημαντικά τα σημεία όπου μπορούν να κρυφτούν.

Σωροί από κλαδιά, ξερά χόρτα ή φύλλα δημιουργούν ιδανικά καταφύγια για διάφορα έντομα, μεταξύ αυτών και τις ακρίδες. Η τακτική καθαριότητα του εξωτερικού χώρου συμβάλλει στον περιορισμό τους.

Ορισμένα φυσικά υλικά φαίνεται ότι αποθαρρύνουν τις ακρίδες από το να παραμένουν στον χώρο. Ψεκασμοί με διάλυμα νερού και σκόρδου ή ήπιο εκχύλισμα καυτερής πιπεριάς χρησιμοποιούνται από αρκετούς κηπουρούς ως φυσικές λύσεις για την προστασία των φυτών. Πριν τα χρησιμοποιήσετε, καλό είναι να κάνετε μια δοκιμή σε λίγα φύλλα για να διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζονται τα φυτά.

Μειώστε τον εξωτερικό φωτισμό τις βραδινές ώρες

Αν και οι ακρίδες δεν προσελκύονται από το φως στον ίδιο βαθμό με άλλα έντομα, ο έντονος εξωτερικός φωτισμός μπορεί να αυξήσει γενικότερα την παρουσία εντόμων γύρω από το σπίτι. Η χρήση φωτισμού μόνο όταν είναι απαραίτητος μπορεί να βοηθήσει.

Η βοήθεια μπορεί να έρθει από τους φυσικούς θηρευτές

Τα πουλιά αποτελούν φυσικούς “εχθρούς” των ακρίδων. Η παρουσία τους στον κήπο, μέσω ποτιστρών ή ταϊστρών, μπορεί να βοηθήσει φυσικά στον περιορισμό του πληθυσμού των εντόμων.

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