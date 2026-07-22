Το «ύστατο χαίρε» του πολιτικού κόσμου στη Μαίρη Λίντα

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Θλίψη στον πολιτικό κόσμο της χώρας προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα σε ηλικία 91 ετών.

Η μεγάλη τραγουδίστρια σφράγισε με την παρουσία της το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, τόσο μέσα από τη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη, όσο και χάρη στις μεγάλες ερμηνείες της στα έργα του Μίκη Θεοδωράκη.

O ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε «τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαίρης Λίντα, μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Με τη μοναδική φωνή, το ασύγκριτο ταμπεραμέντο και την αυθεντική της παρουσία, σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία της ελληνικής μουσικής. Η πορεία της, άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Μανώλη Χιώτη αλλά και με τη δική της ξεχωριστή καλλιτεχνική διαδρομή, άφησε μια πολύτιμη παρακαταθήκη που θα συνοδεύει τις επόμενες γενιές.

Η Μαίρη Λίντα υπήρξε μια σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια, που μετέτρεψε το τραγούδι σε ζωντανή έκφραση της μνήμης, του έρωτα, του καημού και της χαράς του ελληνικού λαού. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της και σε όλους όσοι τη γνώρισαν, τη συνεργάστηκαν και την αγάπησαν. Αποχαιρετούμε με σεβασμό μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Η φωνή της θα παραμείνει για πάντα κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισήμανε ότι «η Μαίρη Λίντα σφράγισε με τη μοναδική φωνή και το ταπεραμέντο της μια ολόκληρη εποχή. Η ερμηνεία της στο κλασικό “Αθήνα κόρη τ’ ουρανού” χάρισε στην πόλη ένα από τα πιο αγαπημένα μουσικά της αποτυπώματα. Καλό ταξίδι».

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