«Με φύλαξε ο Θεός να μη σκοτώσω άνθρωπο»: Τι υποστηρίζει ο 75χρονος για το σοβαρό τροχαίο στη Ναύπακτο

Τη δική του εκδοχή για το τροχαίο με τις αλλεπάλληλες συγκρούσεις που σημειώθηκε στη Ναύπακτο έδωσε ο 75χρονος οδηγός, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε τον χρόνο να αντιδράσει όταν το όχημα ξέφυγε από τον έλεγχό του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του περιστατικού, το αυτοκίνητο παραβίασε πινακίδα απαγόρευσης εισόδου, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε μονόδρομο και στη συνέχεια προσέκρουσε διαδοχικά σε τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο σταθμευμένα ΙΧ, ακόμη ένα όχημα που κινείτο κανονικά στο αντίθετο ρεύμα, καθώς και σε τραπεζοκαθίσματα και εξοπλισμό δύο καταστημάτων.

Λίγο πριν από τη σύγκρουση, μητέρα πρόλαβε να απομακρύνει το παιδί της από το αυτοκίνητό της, το οποίο βρέθηκε στην πορεία του οχήματος του ηλικιωμένου.

«Δεν πρόλαβα να πατήσω φρένο»

Ο 75χρονος ανέφερε ότι κινείτο με χαμηλή ταχύτητα, εκτιμώντας πως οδηγούσε «με 30, 40 χιλιόμετρα τώρα εκεί πέρα. Και με λιγότερο μπορεί να πήγαινα». Περιγράφοντας όσα ακολούθησαν, δήλωσε: «Οδηγούσα και… έφυγε. Τώρα, κόλλησε το γκάζι; Ξέρω τι μπορεί να έγινε; Αυτό έγινε σε δευτερόλεπτα μέσα. Δεν πάτησα φρένο καθόλου. Δεν πρόλαβα να πατήσω».

Μιλώντας στο Mega, σημείωσε ακόμη: «Εγώ αφού πήγε αριστερά το αυτοκίνητο από όπου έπρεπε να πάει, το άφησα να πάει εκεί. Δεν έστριψα το τιμόνι ούτε τίποτα για να μη χτυπήσω τα άλλα αυτοκίνητα. Δεν έχω τρακάρει ποτέ εγώ. Ούτε έχω ακουμπήσει πουθενά σε αυτοκίνητο. Εγώ οδηγώ πολύ προσεκτικά».

Αναφερόμενος στη μητέρα και το παιδί που σώθηκαν την τελευταία στιγμή, τόνισε: «Ευτυχώς με φύλαξε ο Θεός να μη σκοτώσω άνθρωπο. Μια χαρά πήγαινε το αυτοκίνητο. Εγώ είχα πάει μια βόλτα, ένα χιλιόμετρο, δύο πιο πέρα και γύριζα σπίτι πάλι».

Για την κατάσταση και τη συντήρηση του οχήματος, απάντησε: «Μόνο συντήρηση; Εγώ έχω δύο Mercedes. Είναι αυτόματες. Είναι καινούργιες. Η μία είναι 3.000 κυβικά και αυτή είναι 2.600. Είναι παλιές. Ωραία αυτοκίνητα, αδούλευτα, αλλά προσεγμένα. Μου αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα επειδή είναι μεγάλα και τα προσέχω πολύ».

Στην ερώτηση αν είχε παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα το αυτοκίνητο, ο ηλικιωμένος ήταν κατηγορηματικός: «Κανένα πρόβλημα. Τώρα κόλλησε το γκάζι; Τι έγινε; Και πήγα και έπεσα πάνω στα τρία μηχανάκια».

Όσο για το συγκεκριμένο όχημα, εξήγησε ότι βρίσκεται στην κατοχή του εδώ και περίπου 25 χρόνια, λέγοντας: «Αυτό το οδηγώ γύρω στα 25 χρόνια. Είναι καλό αυτοκίνητο. Λες και είναι καινούργιο πάει. Αυτή είναι η Mercedes 2.300. Δεν έχει πολλά χιλιόμετρα. Έχει 260.000 χιλιόμετρα. Πήγε δέκα, δεκαπέντε μέτρα πέρα και ήταν κάτι μηχανάκια. Τα έριξε κάτω και χτύπησα πάνω σε ένα αυτοκίνητο».

Διαβάστε επίσης:

Νέα αερομαχία μεταξύ Ryanair και Fraport: «Σχεδιάζει να αυξήσει 390% τα τέλη στο αεροδρόμιο Καλαμάτας»

Έντονα καιρικά φαινόμενα «βύθισαν» τα Ιωάννινα – Πλημμύρες σε δρόμους και πτώσεις δέντρων μετά από ισχυρή βροχή και χαλάζι (Video)

Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο: Παγιδεύτηκε το χέρι 27χρονου σε μηχανή κιμά – Διεκομίσθη εσπευσμένα στο ΚΑΤ











