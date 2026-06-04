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04.06.2026 18:18

Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο: Παγιδεύτηκε το χέρι 27χρονου σε μηχανή κιμά – Διεκομίσθη εσπευσμένα στο ΚΑΤ

04.06.2026 18:18
asthenoforo

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό εργατικό ατύχημα κατεγράφη το απόγευμα της Τετάρτης, 3/6, στο Ρέθυμνο, όταν ένας 27χρονος υπάλληλος κρεοπωλείου τραυματίστηκε βαρύτατα κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για λόγους που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι, το χέρι του νεαρού παγιδεύτηκε σε μηχανή κιμά, με συνέπεια τμήμα του να υποστεί πολτοποίηση.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε προσπάθειες για την αντιμετώπιση του σοβαρού τραύματος. Εξαιτίας, όμως, της βαρύτητας της κατάστασής του, αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά του στο ΚΑΤ.

Για τη διακομιδή του οργανώθηκε επιχείρηση μεταφοράς, με τον τραυματία να οδηγείται αρχικά στο Ηράκλειο και το ΠΑΓΝΗ και στη συνέχεια στην Αθήνα, ώστε να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Οι θεράποντες γιατροί επικεντρώνουν πλέον τις προσπάθειές τους στη διάσωση του υπόλοιπου μέρους του χεριού του, μετά τον εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

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