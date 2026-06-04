«Κραχ» στα αεροδρόμια από το σύστημα ΕΕS: Ατελείωτες ουρές στο Ελ. Βενιζέλος, «φρακάρουν» τα terminals και στην περιφέρεια

Μπάχαλο επικρατεί σε πολλά ελληνικά, αλλά και ευρωπαϊκά αεροδρόμια, λόγω του νέου συστήματος EES, των νέων βιομετρικών ελέγχων που εφαρμόζονται για ταξιδιώτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, καθώς από τις 10 Απριλίου που τέθηκε σε εφαρμογή το EES έχουν παρατηρηθεί ουρές στα περισσότερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως επίσης και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Σε όλη την Ευρώπη, τα αεροδρόμια επιβεβαιώνουν ότι παρατηρούνται μεγάλες ουρές, οι οποίες επιμηκύνονται όσο πλησιάζει η ιδιαίτερα φορτωμένη θερινή σεζόν.

Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει ότι το EES λειτουργεί ικανοποιητικά στη μεγάλη πλειονότητα των σημείων διέλευσης, πολλές αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια δυσκολεύονται να το διαχειριστούν.

Το σύστημα προβλέπει ότι οι ταξιδιώτες από χώρες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έναρξη ισχύος του Brexit, πρέπει να καταχωρίζουν βιομετρικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και δακτυλικά αποτυπώματα, όταν εισέρχονται σε πολλές χώρες της ζώνης Σένγκεν. Τα στοιχεία αυτά ελέγχονται εκ νέου κατά την έξοδό τους.

Από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους έχουν καταγραφεί σχεδόν 80 εκατομμύρια τέτοιες εισόδους και εξόδους, με 35.000 καταγεγραμμένες αρνήσεις εισόδου.

Από τα μέσα Απριλίου φέτος, το EES υποτίθεται ότι εφαρμόζεται πλήρως σε όλα τα σύνορα της ζώνης ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων, όμως η εφαρμογή του μόνο ομαλή δεν είναι.

Δημιουργούνται μεγάλες ουρές σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία, ενώ η Ελλάδα έχει ουσιαστικά αναστείλει τους ελέγχους για τους Βρετανούς πολίτες ώστε να περιορίσει την αναστάτωση.

Η ACI Europe, ο επαγγελματικός φορέας των αεροδρομίων, δήλωσε στο BBC ότι οι επιβάτες θα πρέπει να φτάνουν στα αεροδρόμια την ώρα που συστήνει η αεροπορική τους εταιρεία, αλλά ότι η αναστάτωση γύρω από το EES προκαλεί ουρές που φτάνουν έως και τις τρεισήμισι ώρες.

Πρόσθεσε ότι, παρότι ορισμένα αεροδρόμια αναστέλλουν εν μέρει το EES στις περιόδους αιχμής, αναμένει η κατάσταση «να επιδεινωθεί περαιτέρω» και «να γίνει μη διαχειρίσιμη» καθώς μπαίνουμε στην κορύφωση της θερινής περιόδου.

Ταλαιπωρία στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Στο Facebook και το X, υπάρχουν αρκετές αναρτήσεις από κυρίως Βρετανούς και Αμερικανούς τουρίστες οι οποίοι κάνουν λόγο για απίστευτη ταλαιπωρία στο «Ελ. Βενιζέλος».

Αν και καθυστερήσεις παρατηρούνται και στις αφίξεις, το μεγαλύτερο αγκάθι εντοπίζεται στις αναχωρήσεις, όπου οι έλεγχοι διαβατηρίων παίρνουν διπλάσιο χρόνο.

Στο αεροδρόμιο της Αθήνας, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πιεσμένη ειδικά τις πρωινές ώρες, από τα ξημερώματα μέχρι τις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με αναφορές ταξιδιωτών στα social media.

Photo: facebook

Κατά μέσο όρο, η μισή ώρα αναμονής θεωρείται το στάνταρ, ενώ στις χειρότερες περιπτώσεις μπορεί να υπερβεί τη μία ώρα.

Αντίθετα, μετά το μεσημέρι, η κατάσταση σταδιακά εξομαλύνεται και η ροή των επιβατών γίνεται πιο υποφερτή.

Eεπισημαίνεται ότι το πρόβλημα με τις ουρές δεν αφορά όλους τους επιβάτες. Οι ουρές σχηματίζονται αποκλειστικά στις πτήσεις από και προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Μεγάλη Βρετανία, οι ΗΠΑ, η Κίνα κτλ. Για ταξίδια εντός ΕΕ, η ροή συνεχίζεται κανονικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Προβλήματα και στα περιφερειακά αεροδρόμια

Αν στην Αθήνα το πρόβλημα είναι πιο διαχειρίσιμο λόγω καλύτερης οργάνωσης, στα περιφερειακά αεροδρόμια η κατάσταση είναι χαοτική. Εκεί, το νέο σύστημα EES ήρθε να «κουμπώσει» πάνω σε χρόνια προβλήματα ελλιπών υποδομών και σοβαρής υποστελέχωσης.

Πολύ μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται αυτή την περίοδο στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι ουρές έφταναν μέχρι έξω από τον χώρο του terminal, σε ένα νησί που κατά κύριο λόγο βασίζεται σε Βρετανούς τουρίστες.

Photo: zantebible.com

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο αεροδρόμιο της Ρόδου, σύμφωνα με αναφορές στα soical media, λόγω των μαζικών πτήσεων charter και των πακέτων διακοπών που κλείνουν οι ξένοι.

Τέλος, ανάλογα την ημέρα, ζητήματα με καθυστερήσεις υπάρχουν και στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς ο όγκος των τουριστών είναι τεράστιος για τις υπάρχουσες δομές.

Σε ποιους εφαρμόζεται το EES και ποιοι εξαιρούνται;

Το EES εφαρμόζεται σε πολίτες που δεν ανήκουν στην ΕΕ ή στη ζώνη Σένγκεν και ταξιδεύουν σε χώρες Σένγκεν ή της ΕΕ για σύντομες διαμονές έως 90 ημέρες μέσα σε περίοδο 180 ημερών.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι Βρετανοί πολίτες, καθώς και ταξιδιώτες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, ανεξάρτητα από το αν ταξιδεύουν για τουρισμό ή για επαγγελματικούς λόγους. Το σύστημα ισχύει επίσης για άτομα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σε χώρα της ΕΕ αλλά δεν έχουν άδεια διαμονής.

Η Ιρλανδία και η Κύπρος, πάντως, εξαιρούνται από τη χρήση του EES, γεγονός που σημαίνει ότι θα συνεχίσουν τους χειροκίνητους ελέγχους διαβατηρίων.

Από το EES εξαιρούνται και ορισμένες κατηγορίες ατόμων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν, καθώς και όσοι διαθέτουν μακροχρόνια θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής σε αυτές τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων υπηκόων τρίτων χωρών.

Η εξαίρεση καλύπτει επίσης τα μέλη οικογένειας πολιτών της ΕΕ που διαθέτουν κάρτα διαμονής σε μία από αυτές τις χώρες, καθώς και κατοίκους με έγκυρες άδειες Τοπικής Διασυνοριακής Κίνησης.

Εξαιρούνται ακόμη τα μέλη πληρώματος τρένων και αεροσκαφών σε διεθνή δρομολόγια, όπως και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και οι οικογένειές τους που ταξιδεύουν στο πλαίσιο αποστολών της Συνεργασίας για την Ειρήνη ή του ΝΑΤΟ.

Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις για ημερήσιες εκδρομές στο πλαίσιο κρουαζιέρων που ξεκινούν και καταλήγουν εκτός ζώνης Σένγκεν.

Υπήκοοι της Ανδόρας, του Σαν Μαρίνο, του Βατικανού και του Μονακό εξαιρούνται επίσης από την εφαρμογή του συστήματος.

Σημειώνεται, τέλος, ότι αντίστοιχα προβλήματα λόγω του συστήματος EES έχουν παρατηρηθεί και στα χερσαία σύνορα της χώρας, ειδικά στα τελωνεία Ευζώνων και Κήπων.

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