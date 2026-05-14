Ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Απίστευτη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες εκτός Σένγκεν – «Στην ουρά» για 2,5 ώρες

Χιλιάδες ταξιδιώτες εκτός Σένγκεν έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» , όπως και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος εισόδου – εξόδου απαιτεί πλέον συλλογή βιομετρικών δεδομένων από επιβάτες τρίτων χωρών όπως δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία προσώπου.

Μέχρι πρόσφατα οι έέλγχοι περιρίζονταν κυρίως στην επιβεβαίωση των ταξιδιωτικών στοιχείων και στη διασταύρωση των διαβατηρίων με τις ευρωπαικές βάσεις δεοδμών, διαδικασία που ολοκληρωνόταν σε 20 μόλις δευτερόπλεπτα για κάθε επιβάτη.

Από τον περασμένο Απρίλιο, ωστόσο, όταν το νέο σύστημα τέθηκε υποχρεωτικά σε λειτουργία ο χρόνος έχει αυξηθεί σε περιπου 1,5 λεπτό ανά άτομο.

Στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας ο χρόνος αναμονής κυμαίνεται πλέον από μιάμιση ώρα έως και δυόμιση ώρες ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Είναι ενδεικτικό ότι 6.000 ταξιδιώτες από τρίτες χώρες περνούν απο έλεγχο διαβατηρίων τις πιο πολυσύχναστες ημέρες.

Περίπου 15.000 ταξιδιώτες εκτιμάται ότι θα περνούν από τον έέλγχο διαβατηρίων στην κορ΄λυφωση της θερινής περιόδου.

Οι θέσεις ελέγχου προφανώς δεν επαρκούν ενώ αναμένεται η εγκατάσταση και λειτουργία νέων αυτοματοποιημένων σημείων ελέγχου προκειμένου να μειωθούν χρονια οι ουρές.

«Να είστε στο αεροδρόμιο 2,5 ώρες νωρίτερα»

Ο ΔΑΑ προειδοποιεί όσους ταξιδεύουν και πρόκειται να διασχίσουν τα σύνορα της Ζώνης Σένγκεν να φτάνουν στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2,5 ώρες πριν από την πτήση, διότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουν το αεροπλάνο εάν καθυστερήσουν στον έλεγχο διαβατηρίων.

Η Ελλάδα είναι ενταγμένη στη Ζώνη Σένγκεν όπως και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης πλην Κύπρου και Ιρλανδίας, ενώ εντός Ζώνης βρίσκονται Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία.

Η διαδικασία της καταγραφής αυτής των βιομετρικών στοιχείων γίνεται από την αστυνομία την ώρα του ελέγχου των διαβατηρίων και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προκαλείται καθυστέρηση που να επηρεάζει και τους υπόλοιπους ταξιδιώτες που είναι από χώρα εντός Σένγκεν.

Για παράδειγμα, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει το ΔΑΑ:

● Επιβάτης με διαβατήριο εκτός Σένγκεν που φτάνει στην Ελλάδα, πρέπει να υφίσταται καταγραφή των βιομετρικών του στοιχείων. Θεωρητικά, η αστυνομία μπορεί να διαθέσει περισσότερο προσωπικό και να δημιουργεί ξεχωριστές ουρές για να μην καθυστερούν και όσοι έρχονται με διαβατήριο εντός Σένγκεν.

● Επιβάτης με διαβατήριο εκτός Σένγκεν που φεύγει από την Ελλάδα πρέπει και πάλι να περάσει από καταγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων και προσώπου. Ομως, στην αναχώρηση θεωρείται δυσκολότερο να διαχωριστούν οι επιβάτες ανάλογα με το διαβατήριό τους, οπότε ο κίνδυνος της καθυστέρησης απειλεί όλους όσοι ταξιδεύουν.

Το σύστημα καταχώρισης ατομικών και βιομετρικών στοιχείων υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για βραχεία διαμονή (έως 90 ημέρες εντός διαστήματος 180 ημερών) έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει τη διαδικασία σφράγισης διαβατηρίου, ενώ η νέα διαδικασία «τουλάχιστον κατά την περίοδο αρχικής εφαρμογής της, είναι χρονοβόρα και ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση στη ροή των επιβατών κατά τον διαβατηριακό τους έλεγχο».

Εξαίρεση Βρετανών

Προκειμένου να αποφευχθούν εικόνες σαν εκείνες που καταγράφηκαν προσφάτως σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με χαμένες πτήσεις και έντονο εκνευρισμό, η Ελλάδα κινήθηκε εγκαίρως.

Ηταν η πρώτη που αποφάσισε οι Βρετανοί ταξιδιώτες να μην υποβάλλονται σε καταγραφή βιομετρικών δεδομένων, αλλά να εξυπηρετούνται με την απλή πληκτρολόγηση και καταχώριση στοιχείων εισόδου και εξόδου, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η κίνηση αυτή, που απέσπασε θετικά σχόλια και από τον βρετανικό Τύπο, εκτιμάται πως θα λειτουργήσει αποσυμφορητικά ενόψει της θερινής αιχμής. Δεν είναι τυχαίο, μιας και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τη βασική δεξαμενή τουριστών για τη χώρα, με τους Βρετανούς επισκέπτες να προσεγγίζουν τα 5 εκατομμύρια το 2025.

Κύκλοι της αγοράς των αερομεταφορών σημειώνουν στην Καθημερινή, η οποία δημοσιευει σχετικό ρεπορτάζ ,ότι το μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς αντίστοιχες διαδικασίες εφαρμόζονται ήδη και στις ΗΠΑ για Ευρωπαίους πολίτες.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, απαιτείται ένα εύλογο διάστημα προσαρμογής μέχρι το σύστημα να λειτουργήσει ομαλά.

Μέχρι τότε, οι ταξιδιώτες πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις και τις συστάσεις των αεροδρομίων.

