Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (14/5) στα Άνω Πατήσια, στη συμβολή της Λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου.

Συγκεκριμένα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα φορτηγό παρέσυρε μία ηλικιωμένη γυναίκα την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

