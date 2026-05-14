Μετρό Θεσσαλονίκης: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα ασανσέρ δύο σταθμών (video)

Νέα προβλήματα στο μετρό Θεσσαλονίκης όπου λόγω διακοπής ρεύματος κάποιοι επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα ασανσέρ δύο σταθμών…

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διακοπή σε Βούλγαρη και Ανάληψη, προκάλεσε αναστάτωση με τους επιβάτες που ήταν εκείνη τη στιγμή στα ασανσέρ να εγκλωβίζονται σε αυτά.

Οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν άμεσα από την Πυροσβεστική.

Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε και στον σταθμό της Μαρτίου, ωστόσο εκεί το ασανσέρ λειτούργησε άμεσα με το που επανήλθε στην κανονική του τάση το δίκτυο.

