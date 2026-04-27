Κλείνει (ξανά) για 15 ημέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης – Αποκλείει επέκταση ωραρίου μετά τις 23.00 ο Ταχιάος

Νέο κλείσιμο του μετρό Θεσσαλονίκης στα τέλη Μαΐου προανήγγειλε ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος.

Μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ταχιάος δήλωσε πως το μετρό θα κλείσει για 15 ημέρες προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές για τη διασύνδεση της υφιστάμενης γραμμής με την επέκταση της Καλαμαριάς.

«Στα τέλη του ερχόμενου μήνα θα κλείσει για 15 ημέρες το μετρό για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την παράδοσή του σε εμπορική λειτουργία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, από τη στιγμή που ενοποιούνται η βασική γραμμή και η Καλαμαριά και χρειάζεται να λειτουργούν ως ενιαίο δίκτυο, τότε και η βασική γραμμή θα πρέπει να υποστεί κάποιες προσαρμογές.

«Το πιθανότερο είναι ότι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κανονικά μετά και να μην ξαναγίνουν άλλες διακοπές λειτουργίας» δήλωσε.

Πρόκειται για νέους συρμούς οι οποίοι θα φέρουν διαφορετικό όνομα π.χ ΜΙΚΡΑ και τα οποία θα κάνουν δρομολόγια της βασικής γραμμής με επιβάτες αλλά θα σταματούν στη Μαρτίου και θα συνεχίζουν χωρίς επιβάτες.

Το επιβατικό κοινό που θέλει να συνεχίσει προς Ν. Ελβετία θα πρέπει να παίρνει τον επόμενο συρμό της βασικής γραμμής.

Σύμφωνα με το thestival, ο Νίκος Ταχιάος απέκλεισε το ενδεχόμενο επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό μετά τις 23:00. Όπως είπε θα χρειαστούν περισσότερες ώρες το βράδυ προκειμένου να συνεχιστούν οι δοκιμές στο δίκτυο.

Τι είπε για την επέκταση

Αναφορικά με το μετρό της Καλαμαριάς όπως αναφέρει η voria, δήλωσε ότι «κατασκευάζεται με έξι διαφορετικές βάσεις, δεν αποτελεί γραμμική επέκταση της γραμμής που έχουμε ήδη παραδώσει, αλλά έναν κλάδο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάποιες δυσκολίες σε ό,τι αφορά τις πιστοποιήσεις γιατί ο επιπλέον κλάδος είναι ένας κλάδος σε λειτουργία».

«Αυτά είναι ζητήματα που έφεραν κάποιες καθυστερήσεις, χρειάστηκε να γίνουν παραγγελίες κάποιων νέων υλικών που είχαν τοποθετηθεί από την αρχική εργολαβία, καθώς προέκυψε ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες αναβαθμίσεις για λόγους πυρασφάλειας κλπ.» πρόσθεσε τονίζοντας πως συνεχίζονται οι δοκιμές.

Ως προς τη λειτουργία της βασικής γραμμής, ο κ. Ταχιάος εξήγησε πως «στις αρχές του καλοκαιριού, οι επιβάτες θα βλέπουν τα τρένα που πηγαίνουν στην Καλαμαριά, αλλά στα οποία δεν θα είναι δυνατόν να συνεχίσουν μετά τη Μαρτίου. Δηλαδή θα πρέπει να κατέβουν και να πηγαίνουν τα τρένα άδεια στην Καλαμαριά για να κάνουν δοκιμή της γραμμής. Θα μπορούν να συνεχίσουν όσοι πηγαίνουν στη Νέα Ελβετία. Δηλαδή δύο τρένα θα πηγαίνουν στην Καλαμαριά και ένα στη Νέα Ελβετία, αυτός είναι ο σχεδιασμός» είπε και συνέχισε: «Θα υπάρχουν τα τρένα που θα γράφουν Μίκρα. Δεν θα μπορούν να συνεχίσουν μετά τη Μαρτίου, μόνο το τρένο θα συνεχίζει. Η δοκιμή αυτή θα γίνεται εν λειτουργία και θα είναι ακριβώς η επιβεβαίωση ότι το μετρό λειτουργεί κανονικά».

