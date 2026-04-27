ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:07
27.04.2026 12:00

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Στον ανακριτή δύο διευθυντικά στελέχη, ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν

Δύο διευθυντικά στελέχη της βιομηχανίας Βιολάντα, που αντιμετωπίζουν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται σήμερα Δευτέρα – 17/04- ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή, στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στη μονάδα στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο προϊστάμενος της παραγωγής και ο διευθυντής της μονάδας που σημειώθηκε η έκρηξη, καλούνται να απολογηθούν για κατηγορίες που αφορούν συνέργεια σε έκρηξη με δόλο και ανθρωποκτονία και σήμερα θα κριθεί, αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Ειδικότερα, αυτό που διερευνά ο ανακριτής είναι, αν αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και τις παρατηρήσεις που έκαναν οι εργαζόμενοι του εργοστασίου «Βιολάντα» για έντονη οσμή αερίου προπανίου στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες.

Οι διώξεις που αντιμετωπίζουν ασκήθηκαν, μετά και το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δείχνει ότι υπάρχουν σαφείς παραλείψεις που έγιναν τόσο στις σωληνώσεις, όσο και στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, ενώ εξακολουθεί να είναι προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας «Βιολάντα», ο οποίος έχει καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης, που όμως δεν έγινε δεκτό από τις δικαστικές Αρχές και μετά και την προσφυγή του κατηγορουμένου κατά της απόφασης και το δικαστικό συμβούλιο για το αν θα συνεχιστεί η προφυλάκιση του ή όχι.

Ο ίδιος εξακολουθεί να υποστηρίζει και μάλιστα με υπόμνημά του την περασμένη εβδομάδα, ότι δεν γνώριζε για την έντονη οσμή. «Πίστευα ότι ήταν από τις τουαλέτες. Όταν ενημερώθηκα από τους διευθυντές μου, ήταν πλέον αργά…» υποστήριξε. Επίσης, για μία ακόμη φορά ισχυρίστηκε ότι είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στους διευθυντές του και τους υπευθύνους του εργοστασίου, καθώς ο ίδιος δεν γνωρίζει τεχνικά ζητήματα.

Διαβάστε επίσης:

Κεφαλονιά: Οργισμένος ο πατέρας της Μυρτώς με τους δικηγόρους των κατηγορούμενων – «Ψεύτες και ελεεινοί»

Παγκράτι: «Νταής» οδηγός μηχανής επιτέθηκε σε 22χρονη γιατί… αργούσε να παρκάρει – Με κάταγμα στο πόδι η κοπέλα

Δύο σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά νότια του Γουδουρά Λασιθίου

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου – Απολογείται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη (video)

LIFESTYLE

Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο «Μήτσος» από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» – Ο λόγος που εξαφανίστηκε μετά το τέλος της σειράς (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Οργισμένος ο πατέρας της Μυρτώς με τους δικηγόρους των κατηγορούμενων – «Ψεύτες και ελεεινοί»

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα καλύτερα κανάλια στο YouTube για… γάτες (και η εξήγηση της επιστήμης γιατί τους αρέσουν)

ΕΛΛΑΔΑ

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

ΚΑΛΧΑΣ

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα ελληνικό τάνκερ ανοίγει νέα διαδρομή παρακάμπτοντας το Ορμούζ

