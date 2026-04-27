Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Στον ανακριτή δύο διευθυντικά στελέχη, ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν

Δύο διευθυντικά στελέχη της βιομηχανίας Βιολάντα, που αντιμετωπίζουν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται σήμερα Δευτέρα – 17/04- ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή, στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στη μονάδα στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο προϊστάμενος της παραγωγής και ο διευθυντής της μονάδας που σημειώθηκε η έκρηξη, καλούνται να απολογηθούν για κατηγορίες που αφορούν συνέργεια σε έκρηξη με δόλο και ανθρωποκτονία και σήμερα θα κριθεί, αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Ειδικότερα, αυτό που διερευνά ο ανακριτής είναι, αν αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και τις παρατηρήσεις που έκαναν οι εργαζόμενοι του εργοστασίου «Βιολάντα» για έντονη οσμή αερίου προπανίου στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες.

Οι διώξεις που αντιμετωπίζουν ασκήθηκαν, μετά και το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δείχνει ότι υπάρχουν σαφείς παραλείψεις που έγιναν τόσο στις σωληνώσεις, όσο και στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, ενώ εξακολουθεί να είναι προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας «Βιολάντα», ο οποίος έχει καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης, που όμως δεν έγινε δεκτό από τις δικαστικές Αρχές και μετά και την προσφυγή του κατηγορουμένου κατά της απόφασης και το δικαστικό συμβούλιο για το αν θα συνεχιστεί η προφυλάκιση του ή όχι.

Ο ίδιος εξακολουθεί να υποστηρίζει και μάλιστα με υπόμνημά του την περασμένη εβδομάδα, ότι δεν γνώριζε για την έντονη οσμή. «Πίστευα ότι ήταν από τις τουαλέτες. Όταν ενημερώθηκα από τους διευθυντές μου, ήταν πλέον αργά…» υποστήριξε. Επίσης, για μία ακόμη φορά ισχυρίστηκε ότι είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στους διευθυντές του και τους υπευθύνους του εργοστασίου, καθώς ο ίδιος δεν γνωρίζει τεχνικά ζητήματα.

