Δύο σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά νότια του Γουδουρά Λασιθίου

Δύο σεισμοί, μέσα σε λίγα λεπτά, σημειώθηκαν σήμερα στον θαλάσσιο χώρο νότια του Γουδουρά Λασιθίου.

Η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 10:45, 402 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά της Αθήνας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 13 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 5,1 χλμ..

Ο δεύτερος σεισμός ήταν μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 11:06, 404 χιλιόμετρα νότια -νοτιοανατολικά της Αθήνας.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 7,2 χλμ..

Διαβάστε επίσης:

Αίγιο: «Φόρτωσε» το αυτοκίνητο με χασίς αξίας σχεδόν ενός εκατομμυρίου!

Δίκη για τα Τέμπη: Το δημόσιο τα ρίχνει στους σταθμάρχες και τον επιθεωρητή για το δυστύχημα

Πανικός στο κέντρο της Αθήνας – Άνδρας σε αμόκ έσπασε 30 αυτοκίνητα με κοντάρι και το… κεφάλι!