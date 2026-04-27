ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:08
27.04.2026 11:16

Δύο σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά νότια του Γουδουρά Λασιθίου

27.04.2026 11:16
Δύο σεισμοί, μέσα σε λίγα λεπτά, σημειώθηκαν σήμερα στον θαλάσσιο χώρο νότια του Γουδουρά Λασιθίου.

Η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 10:45, 402 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά της Αθήνας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 13 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 5,1 χλμ..

Ο δεύτερος σεισμός ήταν μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 11:06, 404 χιλιόμετρα νότια -νοτιοανατολικά της Αθήνας.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 7,2 χλμ..

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:08
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πώς το κινητό τηλέφωνο έσωσε πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας από τα πυρά του ενόπλου (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Στον ανακριτή δύο διευθυντικά στελέχη, ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν

ΕΛΛΑΔΑ

Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου – Απολογείται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη (video)

