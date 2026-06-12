Έτοιμο το εκλογικό αφήγημα Μητσοτάκη, τα άγχη του ΠΑΣΟΚ, η Νάντια και οι αβρότητες Σαμαρά σε Ανδρουλάκη, η μάχη Καρυστιανού – Βελόπουλου στη Θεσσαλονίκη

Καλημέρα

Έτοιμο τον είδα τον Κυριάκο Μητσοτάκη για εκλογές. Ακόμα και γι’ αύριο το πρωί που λέει ο λόγος – επιμένει βέβαια για άνοιξη του 2027 και θα επιμείνει μέχρι να τις ανακοινώσει.

Τα μέτωπα τα… φιλοτέχνησε, τις διαχωριστικές γραμμές τις προσδιόρισε, τον προσδιορισμό των αντιπάλων τον έκανε, τα διλήμματα τα τοποθέτησε. Αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη, το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται, ο Τσίπρας έχει αποδειχθεί… κακός οδηγός, η Καρυστιανού μένει να αποδείξει τι ακριβώς πρεσβεύει. Και το κερασάκι στην τούρτα ότι δεν θα δεχθεί να είναι άλλο πρόσωπο πρωθυπουργός σε περίπτωση συνεργασίας. Μία ανησυχία ένιωσαν να υπάρχει μόνο για το ενδεχόμενο κόμματος από Σαμαρά.

Καθαρή γραμμή, οφείλω να ομολογήσω. Αλλά με ένα αδύναμο σημείο: Οι δημοσκοπικές καταγραφές και το κοινωνικό κλίμα αυτή την ώρα δείχνουν ότι η ΝΔ είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Όλα τα άλλα λογικά, αλλά τι κάνεις όταν ο στόχος μοιάζει άπιαστος;

– Να σημειώσω την εντύπωσή μου ότι δεν ήταν εύκολη για τον Μητσοτάκη η συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Πέμπτης, ακριβώς πριν ξεκινήσει το… μουντιάλ. Πίεση ψηλά στην περιοχή, θα έλεγε κάποιος με ποδοσφαιρικούς όρους, ότι ασκήθηκε στον πρωθυπουργό. Ακούστηκαν όλα πρέπει να σας πω. Ό,τι κριτική ασκείται, με άγριους όρους και σκληρές εκφράσεις, στην κυβέρνηση, διατυπώθηκε και ζητήθηκαν απαντήσεις. Τα υπόλοιπα τα κρίνουν οι θεατές/ψηφοφόροι.

Τα συλλογικά όργανα και η Νάντια

Από το να εκφωνεί μία θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης και άσχετα με το εάν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτή, να γίνεται ένας χαμός, καλό θα ήταν να συνεδριάζουν στα σοβαρά (και δημιουργικά) τα όργανα του ΠΑΣΟΚ και να διαμορφώνουν θέσεις και «γραμμή».

Θέσεις και γραμμή όμως που να κατανοητές, να εκφράζουν την κοινή λογική και τους περισσότερους εντός του Κινήματος. Διότι εάν συνεδριάζει μία μικρή ομάδα και βγάζει… «χαρταετό», δεν γίνεται δουλειά.

Για παράδειγμα η «γραμμή» για τα γκάλοπ. Άλλα τη μία πρώτη εβδομάδα η Χαριλάου, άλλα προέκυψαν αργότερα και άλλα αντί άλλων φαίνεται να ισχύουν. Διότι εάν η ηγεσία είναι ανάμεσα στο «είναι όλες στημένες» και την «επιλεκτική αποδοχή εταιρειών»

– Καλό θα ήταν για παράδειγμα να υιοθετήσουν την τοποθέτηση της Νάντιας Γιαννακοπούλου, ότι «πρέπει να μας προβληματίσουν και για αυτό πρέπει να δούμε τι ακριβώς κάνουμε και πως προχωράμε, με τι κινήσεις και με τι διορθωτικά κλικ».

Θα έδειχναν και σοβαρότητα και αυτογνωσία και διάθεση να πάρουν μηνύματα.

Οι συνεργασίες και ο εγκλωβισμός του ΠΑΣΟΚ

Επειδή μιλάμε για τα συλλογικά όργανα του ΠΑΣΟΚ, τη στρατηγική για τις συνεργασίες και τις απειλές για διαγραφές, πριν να παρέμβει η Νάντια, η οποία εξέφρασε τη διαφωνία της με καταστατικά μέτρα, είχαμε τον Νίκο Παπανδρέου και τον Μιχάλη Κατρίνη να λένε ότι το Κίνημα οφείλει να συζητήσει με προοδευτικές, αριστερές δυνάμεις – μηδέ της ΕΛΑΣ εξαιρουμένης, εφόσον θέλει κι αυτή – μετά τις εκλογές για να δει τι θα κάνει.

Η Χαριλάου στο μεταξύ δεν θέλει να γίνεται καμία κουβέντα για συνεργασίες και πάει λέγοντας.

Άρα, τα πράγματα θέλουν μία κάποια αποσαφήνιση μάλλον.

Θα έλεγα και γενναιότητα. Διότι το ΠΑΣΟΚ μοιάζει να είναι εγκλωβισμένο δια παντός σε ένα «αντιΤσιπρικό» μέτωπο. Αλλά αυτό ήταν ένα μέτωπο προ δεκαετίας. Με την ίδια στρατηγική θα πάει και τώρα; Η οποία στρατηγική εξ υπαρχής αυτού του μετώπου και διαχρονικά βοήθησε τη ΝΔ. Πόθεν προκύπτει η εκτίμηση/προσδοκία ότι τώρα θα βοηθήσει και το ίδιο;

Γαλαζοπράσινες αβρότητες δημοσίως και παρασκηνιακά

Στο… περιθώριο, που λένε, των συζητήσεων για το ΠΑΣΟΚ, ακόμα έχει μείνει σε πολλούς η έκπληξη για τα καλά λόγια, που είπε ο Αντώνης Σαμαράς πρόσφατα στο Ηράκλειο για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο πρόεδρος Αντώνης είπε ότι ο πρόεδρος Νίκος έχει εκφράσει θέσεις με τις οποίες συμφωνεί σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ελληνοτουρκικών – είναι και οι δύο απέναντι στην κυβερνητική γραμμή του «κατευνασμού».

Κάποιοι συμπληρώνουν ότι στη Χαριλάου δεν έχουν για υπουργούς του Μητσοτάκη, όπως ο Δένδιας, ή ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης την ίδια κακή άποψη που έχουν για τον Μητσοτάκη…

Το εάν συνδέονται όλα αυτά ίσως έχει ενδιαφέρον στο μέλλον…

Η Ευρώπη, η Τουρκία και τα ήρεμα νερά

Για τους ανησυχούντες περί των όσων μπορεί να συμβούν στο μέτωπο με την Τουρκία να σας εκφράσω τις αμφιβολίες μου για το ενδεχόμενο κάποιας σοβαρής έντασης μεσομακροπρόθεσμα, καίτοι η Άγκυρα κλιμακώνει μία ρητορική.

Είναι γεγονός ότι «καυτά» και αμφιλεγόμενα, έως προκλητικά πράγματα γίνονται. Άλλα απαντώνται με ανάλογη ένταση, άλλα… «χωνεύονται» – όπως η ιστορία με το καλώδιο.

Αλλά φαίνεται πως οι Βρυξέλλες θα κάνουν κάποια «χατίρια» της Τουρκίας – πέρα από τις εξοπλιστικές συμφωνίες ορισμένων χωρών μαζί της – που θα θέσουν όρια στη συμπεριφορά της στο Αιγαίο.

Κάτι για εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης άκουσα, κάτι για ειδικό καθεστώς με τη visa. Δεν είναι βέβαιο τι θα προχωρήσει. Όμως το κλίμα έχει σημασία…

Οι αλλαγές στην Ευρώπη

Με την ευκαιρία, βλέπω μεγάλη κινητικότητα στα ευρωπαϊκά όργανα το 2027.

Δεν έχω κάτι ως αφορμή, έτσι απλά έπεσε στην αντίληψή μου ότι εντός της επόμενης χρονιάς αλλάζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ενώ και η Φον ντερ Λάιεν, παρότι έχει θητεία έως το 2029, πιθανότατα πάει για πρόεδρος στη Γερμανία.

Όπερ σημαίνει ότι μπορεί να πάμε σε ντόμινο.

Περίπου εντελώς τυχαία επίσης είδα ότι την άνοιξη του 2027 έχει και προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Άρα, θα μείνει χωρίς δουλειά και ο Εμανουέλ Μακρόν.

Δεν ξέρω αν συνδέονται όλα αυτά με κάποιο τρόπο. Ούτε αν αφορά και τα δικά μας. Τα αναφέρω απλά για να έχουμε μία εικόνα που μπορεί να επιδράσει σε πολλά και να επηρεάσει πολλούς…

Οι μάχες Καρυστιανού – Βελόπουλου και ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ στον Θερμαϊκό

Η προεκλογική μάχη της Θεσσαλονίκης είναι παροιμιώδης, μετά την εμφάνιση και του κόμματος Καρυστιανού.

Βλέπετε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία κάνει καλές καταγραφές και μάλιστα πιέζει την Ελληνική Λύση.

Ο Βελόπουλος μάλιστα ήταν… πρώτη (!!!) δύναμη σε κάποιες περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης (ιδίως Εύοσμο Κορδελιό, αλλά και Σταυρούπολη).

Αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο στη μάχη Βελόπουλου – Καρυστιανού. Είναι και ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ – Τσίπρα. Και μάλιστα με ένα παράδοξο τρόπο: Πρώην του ΣΥΡΙΖΑ (και Τσίπρα δηλαδή) θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ (Θρασκιά, Παππάς και ίσως… Νοτοπούλου), ενώ σε εκείνο της ΕΛΑΣ, πρώην Πασόκοι, όπως ο Σαουλίδης, ίσως και άλλοι – δεν εννοώ Καστανίδη, καθότι ο Χάρης δεν έχει τέτοιου είδους προσανατολισμό.

Μία μεγάλη… παρέα είναι εκεί στη Θεσσαλονίκη έτσι;

Πότε θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του ξενοδοχειακού brand στο ΦΙΞ

Στις 2 Ιουλίου θα ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Dimand το όνομα της ξενοδοχειακής αλυσίδας που θα στεγαστεί στο νέο συγκρότημα του ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη ένα έργο μικτής χρήσης στο ιστορικό πρώην εργοστάσιο ζυθοποιίας που μεταμορφώνεται σε έναν υπερσύγχρονο πόλο φιλοξενίας στη δυτική είσοδο της πόλης. Οι φήμες μιλούν για πολύ δυνατό το διεθνές brand του κλάδου που έχει ήδη παρουσία στην Ελλάδα και αναμένεται να αλλάξει την εικόνα της δυτικής «πύλης» της συμπρωτεύουσας. Αυτό βέβαια που μένει να αποσαφηνιστεί είναι με πιο μοντέλο θα λειτουργήσει το ξενοδοχείο κάτω από το πασίγνωστο brand.

Αν δηλαδή η λειτουργία του ξενοδοχείου θα γίνει από την ίδια την διεθνή αλυσίδα, ή απλά θα δώσει το δικαίωμα χρήσης του ονόματος σε κάποια εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων ή σε κάποια άλλη εταιρεία που λειτουργεί ξενοδοχεία στην Ελλάδα και θα χρησιμοποιεί το brand πληρώνοντας fees στον ξενοδοχειακό όμιλο και ενοίκιο, για το κτίριο, στη Dimand….

Καμπανάκι ΣΦΕΕ για μειωμένη εισαγωγή καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα

«Καμπανάκι» χτύπησε ο ΣΦΕΕ για τον κίνδυνο να μην έρχονται πλέον στην Ελλάδα πολλά από τα ακριβά φάρμακα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών λόγω της επιβολής του clawback και άλλων οικονομικών μέτρων στη φαρμακοβιομηχανία

Στο πλαίσιο του 3ου ΣΦΕΕ Summit που πραγματοποιήθηκε χτες, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος επικαλούμενος έρευνες στα μέλη του έκανε λόγο για καθυστέρηση -και πιθανή μείωση- στην είσοδο νέων φαρμάκων, σημειώνοντας ότι «3 στα 5 καινοτόμα φάρμακα οι εταιρείες δεν έχουν σκοπό να τα φέρουν στην Ελλάδα», με ορίζοντα την επόμενη διετία-τριετία. «Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος», πρόσθεσε, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για υποβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στους διεθνείς σχεδιασμούς ορισμένων πολυεθνικών εταιρειών.

Οι ίνες, ο Στάσσης και ο ΟΤΕ

Μπορεί η ανακοίνωση να μιλά για «διερεύνηση συνεργασίας», όμως στην αγορά τηλεπικοινωνιών κανείς δεν το αντιμετωπίζει ως μια απλή επιχειρηματική κουβέντα. Η συμφωνία ανάμεσα στη ΔΕΗ και τη Vodafone ερμηνεύεται ως η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια δημιουργίας ενός δεύτερου ισχυρού πόλου στις οπτικές ίνες, απέναντι στον ΟΤΕ. Και αυτό δεν περνά απαρατήρητο από κανέναν.

Οι γνωρίζοντες λένε ότι ο Γιώργος Στάσσης βλέπει τις τηλεπικοινωνίες ως το επόμενο μεγάλο στοίχημα της ΔΕΗ, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο υποδομών που έχει ήδη στα χέρια του ο όμιλος. Από την άλλη πλευρά, η Vodafone αποκτά έναν εταίρο με τεράστια οικονομική δύναμη και πρόσβαση σε χιλιάδες χιλιόμετρα δικτύων.

Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται αλλού. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή μπορεί να πυροδοτήσει νέο γύρο ανταγωνισμού και επενδύσεων, αναγκάζοντας τον ΟΤΕ να επιταχύνει ακόμη περισσότερο τα σχέδιά του. Και όταν σε μια αγορά συγκρούονται τα συμφέροντα της ΔΕΗ, της Vodafone και του ΟΤΕ, κανείς δεν πιστεύει ότι η συνέχεια θα είναι ήρεμη. Το πρώτο επεισόδιο μόλις γράφτηκε. Το ερώτημα είναι ποιος θα γράψει το τελευταίο.

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