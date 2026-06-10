Συνέντευξη ή Μουντιάλ, ιδού η απορία

Τι μέρα είναι αύριο; Έχετε βοήθεια – μην βιαστείτε να απαντήσετε «Πέμπτη». Οπότε; Άντε λιγη ακόμα βοήθεια. Τι μέρα – και τηλεοπτικώς – είναι αύριο;

Ό,τι κι αν απαντήσετε θα «πέσετε μέσα». Δείτε τι συμβαίνει. Αύριο που λέτε είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Αύριο επισης θα μεταδοθεί συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Νίκο Χατζηνικολάου.

Πώς συνδέονται; Απλό. Εκτάκτως στις 20.00 θα βγει στον αέρα η συνέντευξη του πρωθυπουργού στην εκπομπή «Ενώπιος- Ενωπίω» που συνήθως μεταδίδεται τα μεσάνυχτα. Την ίδια ώρα όμως σε ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 Σπορ αρχίζουν τα προεόρτια του Μουντιάλ με την εκπομπή «Ώρα Μουντιάλ» και στο καπάκι το ματς Μεξικό – Νότια Αφρική, σε παράλληλη μετάδοση.

Την ίδια ώρα ο Alpha έχει επεισόδιο της σειράς «Να μ’αγαπάς» και στο καπάκι επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου». Mega, Star και ΣΚΑΪ έχουν δελτία ειδήσεων. Στο Mega ακολουθεί επεισόδιο της σειράς «Έχω παιδιά» και στον ΣΚΑΪ επεισόδιο της σειράς «Τότε και τώρα».

Μετά από το δελτίο στο Star αρχίζει το «Masterchef». Το Open έχει «Τον πιο αδύναμο κρίκο» και στη συνέχεια την ταινία «Καουμπόηδες του διαστήματος».

Τουτέστιν πρωθυπουργική συνέντευξη σε τηλεοπτικές «συμπληγάδες». Να την γλιτώσει σαν τον Ιάσωνα και την «Αργώ» η εκπομπή; Faites vos jeux…

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