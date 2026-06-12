Βασιλική ζωή, Prozac και σαμπάνια: Τι αποκαλύπτουν οι επιστολές της πριγκίπισσας Νταϊάνα στον Τέρενς Σταμπ για τη φιλία τους

Ιδιωτικές επιστολές της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα προς τον ηθοποιό Τέρενς Σταμπ, ο οποίος πέθανε πέρυσι, βγαίνουν σε δημοπρασία, αποκαλύπτοντας το βάθος της φιλίας τους και θίγοντας θέματα όπως τα βασιλικά καθήκοντα, η ψυχική υγεία και η κοινωνική τους ζωή.

Γραμμένη μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου 1991, η αλληλογραφία περιγράφει λεπτομερώς τη φιλία της πριγκίπισσας με τον Βρετανό σταρ. Οι επιστολές αποτελούν μέρος μιας δημοπρασίας της περιουσίας του Σταμπ στον οίκο Bonhams στο Λονδίνο.

Σε μια επιστολή που γράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 1991, η Νταϊάνα ευχαριστεί τον Σταμπ για το μεσημεριανό γεύμα, λέγοντας «η σαμπάνια ήταν εξαιρετική και πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πολλά μπουκάλια σαν κι αυτή».

Το μπροστινό μέρος της ανάλαφρης κάρτας αναφέρει: «Γιατί ο Θεός εφηύρε το σεξ;…» Πριν συνεχίσει στο εσωτερικό «…ώστε οι παντρεμένοι να κάνουν κάτι μαζί τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο!».

Στις 7 Δεκεμβρίου 1991, η Νταϊάνα κάλεσε τον Σταμπ για μεσημεριανό, λέγοντας: «Δεν έχω δει Καρκίνο για πολύ καιρό και δεν μπορώ να αντέξω τα Χριστούγεννα χωρίς συνάντηση». Το μήνυμα είναι γραμμένο σε μια καρτ ποστάλ με ένα γυμνό στήθος με ένα πρόσωπο ζωγραφισμένο πάνω του. Η επιγραφή στο μπροστινό μέρος της καρτ ποστάλ αναφέρει: «Όλο το στήθος από το Λονδίνο».

Δεν είναι όλες οι επιστολές με τόσο ανάλαφρη διάθεση. Η Νταϊάνα έγραψε στον Σταμπ στις 17 Οκτωβρίου 1991, λέγοντας: «Είσαι τόσο ευγενικός μαζί μου και με συγκινεί βαθιά η κατανόησή σου για τη δουλειά/ρόλο μου και τι συνεπάγεται αυτό».

Συνεχίζει: «Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα αφιέρωναν χρόνο και κόπο να εμβαθύνουν σε μια τόσο περίπλοκη κατάσταση… Τρία ζήτω για το Prozac, όχι την αμερικανική ποικιλία όπως σπεύδω να διευκρινίσω».

Το Prozac, η εμπορική ονομασία του φαρμάκου φλουοξετίνη, χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της κατάθλιψης και άλλων ψυχικών παθήσεων, όπως η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD) και η βουλιμία.

Μεταξύ των επιστολών που πωλούνται είναι προσωπικές σημειώσεις γραμμένες σε χαρτί με επιγραφή του Παλατιού του Κένσινγκτον, καθώς και χριστουγεννιάτικες κάρτες.

Οι επιστολές, που πωλούνται ξεχωριστά, αναμένεται να πωληθούν σε τιμή μεταξύ 500 λιρών και 2.000 λιρών ανά τεμάχιο και αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης δημοπρασίας της περιουσίας του Σταμπ στον οίκο Bonhams που ξεκινά τη Δευτέρα.

Ο Σταμπ, ο οποίος πέθανε πέρυσι, ήταν «μια καθοριστική φιγούρα του Λονδίνου στα swinging sixties, εμβληματική ενός συγκεκριμένου στυλ και γοητείας», δήλωσε σε δελτίο τύπου η Κλερ Τολ-Μουάρ, επικεφαλής του τμήματος ποπ κουλτούρας στον οίκο Bonhams.

Στη συνέχεια, απέκτησε παγκόσμια φήμη υποδυόμενος τον Στρατηγό Ζοντ στην ταινία «Σούπερμαν» του 1978, επαναλαμβάνοντας τον ρόλο για τον «Σούπερμαν II» δύο χρόνια αργότερα.

Δύο σενάρια για τις ταινίες «Superman» και «Superman II» με ανάγλυφα τα αρχικά του Σταμπ στο μπροστινό μέρος βγαίνουν επίσης σε δημοπρασία ως ενιαίο πακέτο, το οποίο αναμένεται να πιάσει από 3.000 λίρες έως 5.000 λίρες.

Προσωπική αλληλογραφία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία πέθανε το 1997 σε ηλικία 36 ετών, έχει πουληθεί στο παρελθόν. Το 2024, επιστολές της Νταϊάνα προς την πρώην οικονόμο της Βάιολετ Κόλισον, με το παρατσούκλι Κόλι, πουλήθηκαν σε δημοπρασία.

Μια άλλη συλλογή 32 επιστολών από την Νταϊάνα προς τη Σούζι και τον Τάρεκ Κασέμ, δύο στενούς φίλους της, πουλήθηκαν για 145.550 λίρες το 2023, ανέφερε το BBC. Οι επιστολές γράφτηκαν μεταξύ 1995 και 1997, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.

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