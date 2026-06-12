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12.06.2026 10:37

Φαίη Σκορδά: «Όταν με βλέπεις έτσι, να προσέχω την εμφάνιση, κάτι συμβαίνει…»

12.06.2026 10:37
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Μια προσωπική στιγμή μοιράστηκε η Φαίη Σκορδά με τους τηλεθεατές του Buongiorno το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου, αποκαλύπτοντας τον λόγο που ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετη αλλά και «οσκαρική».

Με αφορμή τα σχόλια των συνεργατών της για την εμφάνιση και τη διάθεσή της η παρουσιάστρια εξήγησε πως η χαρά της συνδέεται με μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή, καθώς ο γιος της ολοκληρώνει μία ακόμη σχολική βαθμίδα.

«Όταν με βλέπεις έτσι, να προσέχω την εμφάνιση, κάτι συμβαίνει…. Για καλό το λέω… Τι καλό συμβαίνει; Θα με καταλάβουν οι μανούλες! Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να βλέπεις, όχι μόνο το παιδί σου, και τους συμμαθητές του. Εγώ συγκινούμαι περισσότερο κάθε φορά από τον παιδικό σταθμό, μέχρι τώρα. Την άλλη εβδομάδα έχουμε την αποφοίτηση του γυμνασίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Καθώς περνούν οι βαθμίδες, πιο πολύ με τα άλλα παιδάκια. Γιατί στα άλλα παιδάκια καταλαβαίνω τη διαφορά. Και μου έρχονται εικόνες πώς ήτανε μπεμπέ που ερχόντουσαν στο σπίτι και πώς έχουνε μεγαλώσει. Και γίνονται άνθρωποι ολόκληροι», είπε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι στην πρόσφατη σχολική εκδήλωση δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Συγκινούμαι βέβαια και με τον γιο μου, αλλά χθες που έβλεπα τα άλλα παιδάκια πιο πολύ συγκινήθηκα με αυτά», ανέφερε.

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