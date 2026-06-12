Χρύσα Ρώπα: Με πλήγωσε η απουσία του πατέρα του γιου μου, δεν είχα καθόλου βοήθεια

Θυμό και οργή προκάλεσε στη Χρύσα Ρώπα η απουσία του πατέρα του γιου της από τη ζωή του, σημειώνοντας παράλληλα πως την πλήγωσε περισσότερο από όλα καθώς δεν είχε καθόλου βοήθεια.

Η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Παρασκευή 12 Ιουνίου εξήγησε πως δεν είχε καθόλου βοήθεια στο μεγάλωμα του παιδιού της, γεγονός που ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη. Παρόλα αυτά, έχει χτίσει μία πολύ όμορφη σχέση με τον γιο της, στον οποίο έχει αναφέρει όλες τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη ζωή της.

Η Χρύσα Ρώπα δήλωσε αρχικά πως ακόμα και ένας καλός λόγος είναι σημαντικό να ακούγεται όταν υπάρχει μία μονογονεϊκή οικογένεια:

«Δύσκολη η μονογονεϊκή οικογένεια. Πολύ δύσκολο είναι. Όσοι έχετε κοντά σας ανθρώπους που βλέπετε ότι είναι ένας μόνος που τα κάνει όλα, βοηθήστε τον. Στείλτε τον ένα σινεμά, πείτε του “θα πάρω το παιδί”. Μια καλή κουβέντα, ένα “μπράβο”. Δεν είχα καθόλου βοήθεια. Εμένα με πλήγωσε περισσότερο η απουσία του πατέρα και ήρθε και ένας θυμός, μια οργή, να καλύψω και δύο πατεράδες», είπε χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τον Θανάση Λάλα, πατέρα του γιου της, Κωνσταντίνου.

Στο σχόλιο της δημοσιογράφου ότι έχει μια φρεσκάδα και στην εμφάνισή της η ηθοποιός απάντησε «έχω πετάξει τα σκουπίδια»

Με αφορμή μία δήλωση που είχε κάνει πως «μέσα της ζει ένα μικρό παιδί που δεν το αγάπησαν», η ηθοποιός τόνισε: «Όποτε κι αν ανακαλύψεις ότι υπάρχει ένα παιδί το οποίο έχει φάει απόρριψη, απαξίωση, κακοποίηση… αν την ξανασυναντήσεις την κακοποίηση νιώθεις “μου αξίζει, κάτι έκανα εγώ”. Δεν μιλάμε για ενοχές. Έτσι σου το δώσανε, ότι δεν έκανες κάτι σωστό».

Όπως εξήγησε, δεν έχει κρύψει τίποτα από τα παραπάνω από το παιδί της: «Τα έχω επικοινωνήσει όλα αυτά στον γιο μου. Η σχέση μας είναι μάνας – γιου», είπε και σημείωσε πως υπάρχει ελευθερία και ιδιωτικότητα.

Κλείνοντας, η Χρύσα Ρώπα, είπε με χιούμορ για τον γιο της: «Του έγραψα ένα στιχάκι και αμέσως μου απαντάει “Ρε μάνα, Ντίλαν στα 70;”».

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