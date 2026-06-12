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12.06.2026 11:36

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου δεν είναι το στιλ μου

12.06.2026 11:36
alexandrou_elllinidou

Το «παρών» σε opening party νέου γυμναστηρίου έδωσε το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες τόσο για την προσωπική του ζωή όσο και για τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρθηκε στο πόσο επιλέγει να προβάλλει τη σχέση του με την τραγουδίστρια μέσα από τα social media, ξεκαθαρίζοντας πως προτιμά να κρατά συγκεκριμένες ισορροπίες όταν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα.

«Όλα είναι καλά στην προσωπική μου ζωή, απλώς επιλέγω να δείχνω όσα θέλω. Νομίζω πως πλέον υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα social media και στην έκθεση μέσω της τηλεόρασης ή της κάμερας. Δεν είναι ότι αποφεύγουμε κάτι συγκεκριμένο, απλά όταν θέλεις να προστατεύσεις κάτι, εσύ αποφασίζεις ποια κομμάτια θα μοιραστείς. Από εκεί και πέρα, σε μια συνέντευξη δεν ξέρεις ποτέ τι θα σε ρωτήσει ο άλλος, οπότε κάποιες φορές επιλέγεις να μην απαντήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολίασε και τη νέα μουσική επιτυχία της Ρίας Ελληνίδου, αποκαλύπτοντας ότι το τραγούδι «Safari» δεν ανήκει στις προσωπικές του προτιμήσεις: «Το “Safari” δεν είναι το στιλ μου. Και πιστεύω πως αν ρωτήσεις τη Ρία δεν είνα ούτε το δικό της στιλ. και ιδιαίτερα απ’ ό,τι ξέρω μια κοπέλα που έχει όλες αυτές τις γνώσεις, αλλά θα σου πει τι αρέσει στον κόσμο και τι είναι hit και τι παίζεται. Πρέπει να ακολουθείς και λίγο τη ροή και το ρεύμα της εποχής. Οπότε, προφανώς, υπάρχουν και τραγούδια γρήγορης καύσης».

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