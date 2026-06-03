«Ιππότης» χρίστηκε ο Ίντρις Έλμπα από τον βασιλιά Κάρολο

Ο ηθοποιός Ίντρις Έλμπα ήταν μεταξύ των προσωπικοτήτων που έλαβαν τιμητικές διακρίσεις από τον βασιλιά Κάρολο, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, σύμφωνα με το BBC.

Ο καταξιωμένος πρωταγωνιστής, που έχει ταυτιστεί με την αμερικανική σειρά «The Wire» και το αστυνομικό δράμα «Luther», χρίστηκε ιππότης στο πλαίσιο των τιμητικών διακρίσεων της Πρωτοχρονιάς, για το έργο και την προσφορά του στους νέους.

Internationally acclaimed actor Idris Elba has been awarded one of the United Kingdom’s highest honors by King Charles III, officially earning the title “Sir Idris Elba.”



The honor recognizes #Elba’s outstanding contributions to the film industry, his work supporting young… pic.twitter.com/6a2YQbBfyn — AE News (@aenewsEnglish24) June 3, 2026

Παράλληλα, αντίστοιχες τιμές έλαβαν οι χρυσοί Ολυμπιονίκες Τζέιν Τόρβιλ και Κρίστοφερ Ντιν για τη συνολική προσφορά τους στο καλλιτεχνικό πατινάζ αλλά και για το φιλανθρωπικό τους έργο. Η Τόρβιλ δήλωσε ότι η στιγμή ήταν η «ιδανική», καθώς το δίδυμο χόρεψε μαζί στον πάγο για τελευταία φορά πέρυσι.

Επίσης η ηθοποιός και κωμικός Μίρα Σιάλ γνωστή από τις τηλεοπτικές επιτυχίες «The Kumars At No 42» και «Goodness Gracious Me», τιμήθηκε για την προσφορά της στη λογοτεχνία, το θέατρο και τη φιλανθρωπία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022, ο Έλμπα ίδρυσε μαζί με την σύζυγό του Σαμπρίνα το Elba Hope Foundation, έναν οργανισμό το οποίο στηρίζει την ενδυνάμωση των κοινοτήτων, την εκπαίδευση, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νέων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Pelo seu trabalho com a Elba Hope Foundation, Idris Elba é condecorado Cavaleiro pelo Rei Charles III e passa a ser chamado de Sir Idris Elba 🎖️🤴🏿

pic.twitter.com/rklvtddw91 — Africanize (@africanize_) June 3, 2026

Ο ηθοποιός σε ηλικία 18 ετών είχε λάβει μια υποτροφία από το Prince’s Trust, το οποίο πλέον έχει μετονομαστεί σε King’s Trust, προκειμένου να φοιτήσει στο Εθνικό Μουσικό Θέατρο Νέων με έδρα το Λονδίνο.

British actor Idris Elba has been knighted by King Charles III at Windsor Castle.



The honour recognises his outstanding acting career and dedication to supporting young people.



Sir Idris Elba!#IdrisElba #SirIdrisElba #KingCharlesIII pic.twitter.com/5iSu1BdNKS June 3, 2026

Τον περασμένο χρόνο έγινε γνωστό ότι θα συνεργαστεί με τον βασιλιά για τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του King’s Trust. Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να είναι διαθέσιμο στο Netflix το φθινόπωρο.

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