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03.06.2026 16:22

«Ιππότης» χρίστηκε ο Ίντρις Έλμπα από τον βασιλιά Κάρολο

03.06.2026 16:22
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Ο ηθοποιός Ίντρις Έλμπα ήταν μεταξύ των προσωπικοτήτων που έλαβαν τιμητικές διακρίσεις από τον βασιλιά Κάρολο, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, σύμφωνα με το BBC.

Ο καταξιωμένος πρωταγωνιστής, που έχει ταυτιστεί με την αμερικανική σειρά «The Wire» και το αστυνομικό δράμα «Luther», χρίστηκε ιππότης στο πλαίσιο των τιμητικών διακρίσεων της Πρωτοχρονιάς, για το έργο και την προσφορά του στους νέους.

Παράλληλα, αντίστοιχες τιμές έλαβαν οι χρυσοί Ολυμπιονίκες Τζέιν Τόρβιλ και Κρίστοφερ Ντιν για τη συνολική προσφορά τους στο καλλιτεχνικό πατινάζ αλλά και για το φιλανθρωπικό τους έργο. Η Τόρβιλ δήλωσε ότι η στιγμή ήταν η «ιδανική», καθώς το δίδυμο χόρεψε μαζί στον πάγο για τελευταία φορά πέρυσι.

Επίσης η ηθοποιός και κωμικός Μίρα Σιάλ γνωστή από τις τηλεοπτικές επιτυχίες «The Kumars At No 42» και «Goodness Gracious Me», τιμήθηκε για την προσφορά της στη λογοτεχνία, το θέατρο και τη φιλανθρωπία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022, ο Έλμπα ίδρυσε μαζί με την σύζυγό του Σαμπρίνα το Elba Hope Foundation, έναν οργανισμό το οποίο στηρίζει την ενδυνάμωση των κοινοτήτων, την εκπαίδευση, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νέων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο ηθοποιός σε ηλικία 18 ετών είχε λάβει μια υποτροφία από το Prince’s Trust, το οποίο πλέον έχει μετονομαστεί σε King’s Trust, προκειμένου να φοιτήσει στο Εθνικό Μουσικό Θέατρο Νέων με έδρα το Λονδίνο.

Τον περασμένο χρόνο έγινε γνωστό ότι θα συνεργαστεί με τον βασιλιά για τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του King’s Trust. Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να είναι διαθέσιμο στο Netflix το φθινόπωρο.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 17:41
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