Στο νοσοκομείο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου όπου χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση, λόγω πέτρας στους νεφρούς.

Ως εκ τούτου, δεν μπόρεσε να δώσει το παρών στη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera 102.2 τόσο χθες Τρίτη όσο και σήμερα.

Μιλώντας τηλεφωνικά με τους συνεργάτες του στον αέρα της εκπομπής μέσα από το νοσοκομείο, ο παρουσιαστής περιέγραψε όσα βίωσε, κάνοντας λόγο για έναν πόνο ανυπόφορο.

«Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου τόσο έντονο πόνο. Ο κολικός του νεφρού είναι πραγματικά σαν τον πόνο της γέννας» τόνισε.

Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή βρίσκεται η σύντροφος και συνεργάτιδά του, Νάνσυ Αντωνίου, η οποία δεν έχει φύγει λεπτό από κοντά του, με αποτέλεσμα να απουσιάζει κι η ίδια αυτές τις δύο ημέρες από το ραδιόφωνο.

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης και καθώς οι γιατροί τού συνέστησαν ότι έπρεπε να περπατήσει, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέλεξε να πάει κατευθείαν στο στούντιο όπου παρά την εξάντληση, πραγματοποίησε κανονικά το προγραμματισμένο γύρισμα για την εκπομπή του The 2Night Show. Έπειτα, επέστρεψε στο νοσοκομείο για να συνεχίσει τη νοσηλεία του.

Ο παρουσιαστής αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα, καθώς όπως δήλωσε κι ο ίδιος, αύριο σκοπεύει να βρίσκεται κανονικά πίσω στα μικρόφωνα της ραδιοφωνικής του εκπομπής.

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