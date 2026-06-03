Άννα Βίσση: Νέα απάτη με το όνομά της – «Διευθύντρια» από τη Μολδαβία «μοίραζε» 325.000 ευρώ σε θαυμαστές

Μια απάτη που εκμεταλλεύεται το όνομα της Άννας Βίσση έχει κάνει την εμφάνισή της στο TikTok, με επιτήδειους να χρησιμοποιούν το AI, ψεύτικα προφίλ και μια υποτιθέμενη… διευθύντρια της τραγουδίστριας η οποία επικοινωνεί με το εκάστοτε θύμα μέσω WhatsApp από αριθμό του εξωτερικού.

Το σενάριο ξεκινά με βίντεο που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα, εμφανίζοντας την Άννα Βίσση να υπόσχεται μεγάλα δώρα σε τυχερούς θαυμαστές της.

Στην πραγματικότητα, βέβαια, πρόκειται για υλικό που έχει δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ούτε η φωνή ούτε το μήνυμα προέρχονται από την ίδια την τραγουδίστρια.

Όσοι, δε, πειστούν και στείλουν μήνυμα στο συγκεκριμένο προφίλ, δέχονται λίγο αργότερα επικοινωνία μέσω WhatsApp από μια γυναίκα που συστήνεται ως «Σεραφίν Μπαντέλ Ρότσι» και η οποία παρουσιάζει τον εαυτό της ως τη διευθύντρια της Άννας Βίσση.

«Η κα Βίσση μου έστειλε χθες τον αριθμό σας για να μάθετε τι κερδίσατε», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα από τα μηνύματα που έχουν στην κατοχή τους θύματα της απάτης.

Ακολουθεί ένας σχεδόν σουρεαλιστικός διάλογος, στον οποίο η δήθεν διευθύντρια ζητά από το θύμα να μιλήσει για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή, να επιβεβαιώσει ότι ακούει τα τραγούδια της Άννας Βίσση και φυσικά να δηλώσει ότι αποτελεί πιστό θαυμαστή της. Όταν ολοκληρωθεί η… διαδικασία αξιολόγησης του φαν κλαμπ, έρχεται η μεγάλη αποκάλυψη…

«Θα λάβετε ένα κολοσσιαίο δώρο από το Ίδρυμα VISSI», αναφέρει το μήνυμα, πριν ακολουθήσει η ανακοίνωση του ποσού που υποτίθεται ότι έχει κερδίσει το θύμα: 325.000 ευρώ.

Η συνομιλία, ωστόσο, δεν σταματά εκεί, καθώς η δήθεν συνεργάτιδα της τραγουδίστριας ρωτά τον τυχερό νικητή τι σκοπεύει να κάνει με τα χρήματα. Όταν εκείνος απαντά ότι θα τα καταθέσει στην τράπεζα και θα κάνει ταξίδια, η «διευθύντρια» φαίνεται να εγκρίνει το σχέδιο…

Κατόπιν, παρουσιάζονται δύο επιλογές για την παραλαβή του επάθλου είτε με παράδοση μέσω FedEx στο σπίτι του νικητή είτε με τραπεζική μεταφορά στον λογαριασμό του.

Το επόμενο βήμα -όπως συμβαίνει και σε όλες σχεδόν τις αντίστοιχες απάτες- είναι η απαίτηση για αποστολή τραπεζικών στοιχείων και συγκεκριμένα του IBAN του υποψήφιου θύματος.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι όταν το θύμα σταμάτησε να απαντά, η «διευθύντρια» επανήλθε με διαδοχικά μηνύματα όπως «Περιμένω, κύριε Κώστα», «;;» και «Καλημέρα κύριε Κώστα»…

Διαβάστε επίσης:

Στο νοσοκομείο η Δήμητρα Κατσαφάδου – «Όσα χρήματα και να έχεις, όλα είναι μικρά σε σχέση με το νόημα της ζωής»

Γιώργος Καπουτζίδης: «Δεν έχω παντρευτεί αλλά φυσικά είναι στα σχέδιά μου» (Video)

«Ποιος θα το πίστευε πως ένας μανιακός θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ;» – Ρίτσαρντ Γκιρ κατά Ντόναλντ Τραμπ



