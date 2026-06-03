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03.06.2026 09:06

Στο νοσοκομείο η Δήμητρα Κατσαφάδου – «Όσα χρήματα και να έχεις, όλα είναι μικρά σε σχέση με το νόημα της ζωής»

03.06.2026 09:06
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Ανησυχία προκάλεσε στους διαδικτυακούς της φίλους η φωτογραφία που δημοσίευσε η Δήμητρα Κατσαφάδου μέσα από νοσοκομείο .

Η επιχειρηματίας και ιδρύτρια εταιρείας καλλυντικών εμφανίστηκε ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι, ενημερώνοντας τους ακολούθους της ότι όλα πήγαν καλά έπειτα από μια επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Τόνισε δε, ότι αυτή δεν σχετίζεται με κάποια ασθένεια, ενώ θέλησε να επισημάνει πόσο πολύτιμη είναι η υγεία μας τόσο η σωματική όσο και η ψυχική.

«Όλα πήγαν καλά αγάπες μου… Ήταν μια απλή επέμβαση που έπρεπε να κάνω! Είμαι με τη βοήθεια του Θεού πολύ καλά! Να θυμάστε ότι με την αγάπη σας κάνω όλα τα άλματα πάνω από κάθε φόβο. Το πολυτιμότερο αγαθό μας είναι η υγεία ψυχική και σωματική… Όσα χρήματα και να έχεις, όση δόξα κι αν αποκτήσεις, όλα είναι πολύ μικρά σε σχέση με το νόημα της ζωής… Μην ανησυχείτε!!! Δε σχετίζεται με κάποια νόσο!!! Όλα είναι υπέροχα!!! Δε σας αγαπάω απλά… σας λατρεύω!!!» έγραψε στην ανάρτησή της. 

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ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 09:11
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