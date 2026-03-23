Δήμητρα Κατσαφάδου: «Έφτασα στην άκρη του γκρεμού, η κατάθλιψη δεν φεύγει ποτέ» (Videos)

Το κουβάρι της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής ξετύλιξε η Δήμητρα Κατσαφάδου, περιγράφοντας πώς ξεκίνησε την ενασχόλησή της με τα καλλυντικά, φθάνοντας στο σημείο να έχει χτίσει, σήμερα, τη δική της «αυτοκρατορία».

Σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Σταύρο Θεοδωράκη και τους «Πρωταγωνιστές», η γνωστή επιχειρηματίας αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στα παιδικά της χρόνια.

«Στο σχολείο διάβαζα πολύ κι έφαγα πολύ bullying για αυτό ότι ήμουν φυτό. Η μαμά μου μού έβαζε πολύ ψηλά τον πήχη. Μια φορά ισοφάρισα με μια συμμαθήτριά μου και δεν μου είπε μπράβο λόγω αυτού. Στα ήθη της Μάνης επιβάλλονται οι πρωτιές. Δεν θα άλλαζα με τίποτα την διαπαιδαγώγηση της μητέρας μου. Ήθελα να γίνω φιλόλογος, αλλά τελευταία στιγμή άλλαξα γιατί το ήθελε το πατέρας μου που ήταν γιατρός. Δεν πέρασα για πολύ λίγο στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης και πέρασα στο Χημικό. Ήθελα να κάνω μια δική μου χημεία. Δεν θέλω να εμπορευματοποιήσω το προϊόν μου, γιατί είναι το παιδί μου. Δεν θέλω να ανοιχτώ έξω» είπε αρχικά.

«Στο Μενίδι ξεκίνησαν όλα. Έφτασα στην άκρη του γκρεμού. Ήμουν πολύ μόνη. Εκεί ξεκίνησα τις κρέμες για τις γυναίκες στόμα με στόμα. Μια κυρία μου παρήγγειλε πάρα πολλά κι έβγαλα χρήματα. Εγώ τις πήγαινα στα σπίτια. Αργότερα νοίκιασα κατάστημα στην Αγία Παρασκευή. Εγώ πάω για την υστεροφημία, όχι για τα λεφτά» σημείωσε, στη συνέχεια, για τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, επισημαίνοντας ότι όταν ήρθε η επιτυχία, λίγοι ήταν οι άνθρωποι που έμειναν δίπλα της.

«Στην επιτυχία έμειναν λίγοι άνθρωποι. Οι φίλοι παρέμειναν ελάχιστοι. Ότι αφού δεν μπορώ να σε φτάσω και να γίνω εσύ, δεν μπορώ να σε αγαπήσω τόσο για να μείνω δίπλα σου. Πολλές φορές με έχουν μειώσει ότι είναι άλλος μπροστά. Εγώ δεν έχω οικογένεια με λεφτά. Όποιος θέλει ας έρθει να με γνωρίσει πως είμαι» είπε χαρακτηριστικά.

«Έχω περάσει καταθλιπτικές περιόδους, κρίσεις άγχους. Το μηχάνημα ρέταρε, γιατί ήμουν one woman show. Αυτή η αγάπη που βιώνω δεν έχει σύνορα. Και να φύγω αύριο, θα είμαι χορτάτη. Η κατάθλιψη δεν φεύγει ποτέ, ειδικά σε καλλιτέχνες. Ένας άνθρωπος έχει αυτές τις καλλιτεχνικές πλευρές, έχει και το τίμημα. Στο παρελθόν έχω κάνει αντικαταθλιπτική αγωγή. Η απώλεια του αδελφικού μου φίλου το πυροδότησε» τόνισε.

Αναφερόμενη, τέλος, στο νέο ογκολογικό νοσοκομείο που χτίζει, η Δήμητρα Κατσαφάδου επισημαίνει ότι αφού δεν μπορεί να εξαφανίσει τον καρκίνο, θέλει με αυτόν τον τρόπο να απαλύνει τον πόνο όλων εκείνων που νοσούν.

«Λάμπω όταν αναφέρομαι σε αυτά τα πράγματα. Θέλω να δω την ταμπέλα να γράφει Δήμητρα Κατσαφάδου και ας πεθάνω. Εγώ ιδανικά θα ήθελα να εξαλειφθεί ο καρκίνος, αλλά επειδή δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί θα ήθελα να απαλύνουμε τον πόνο. Να μην στοιβάζονται, να είναι ευτυχισμένοι και να κάνουν μια μικρή θεραπεία με τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα που θα τους παρέχουμε» υπογραμμίζει.

