«Μυστικός» γάμος για τον Ντουπλάντις: Παντρεύτηκε «στα κρυφά» την επί χρόνια σύντροφό του

Ο Μόντο Ντουπλάντις συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια στην ελίτ του παγκόσμιου αθλητισμού, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο άλμα επί κοντώ παγκοσμίως, και γράφοντας ιστορία με τις επιδόσεις του σε διεθνές επίπεδο.

Ο Σουηδός Ολυμπιονίκης και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ δεν διακρίνεται μόνο για την αθλητική του πορεία, αλλά και για την ισορροπία που έχει καταφέρει να χτίσει στην προσωπική του ζωή.

Στο πλευρό του βρίσκεται εδώ και χρόνια η Ντεζιρέ Ινγκλάντερ, γνωστό μοντέλο στη Σουηδία, η οποία αποτελεί σταθερό στήριγμα στην καθημερινότητα και την καριέρα του κορυφαίου αθλητή. Η σχέση τους, που μετρά αρκετά χρόνια, έχει πλέον περάσει και σε πιο επίσημο στάδιο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της κοινής τους πορείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, το ζευγάρι προχώρησε σε έναν διακριτικό πολιτικό γάμο στη Σουηδία. Όπως ορίζει η διαδικασία για Σουηδούς πολίτες που σκοπεύουν να παντρευτούν εκτός χώρας, απαιτείται πρώτα η καταχώριση του γάμου στη Σουηδία, κάτι που οι δύο τους ακολούθησαν, επισημοποιώντας τη σχέση τους στο δημαρχείο της Στοκχόλμης.

Στις Κάννες ο θρησκευτικός γάμος του ζευγαριού

Ο θρησκευτικός γάμος του ζευγαριού έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου στις Κάννες, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο Αμερικανοσουηδός αθλητής. Η πρόταση γάμου είχε γίνει σε μια ρομαντική απόδραση του ζευγαριού στα Χάμπτονς, με τη Ντεζιρέ Ινγκλάντερ να βιώνει έντονα συναισθήματα συγκίνησης και χαράς. Ο Ντουπλάντις είχε τότε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι: «Ήμουν πιο νευρικός απ’ ό,τι ήμουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Η Ινγκλάντερ βρίσκεται σταθερά στις εξέδρες σε κάθε μεγάλο αγώνα του συντρόφου της, στηρίζοντάς τον σε κάθε του προσπάθεια, με τους φωτογράφους να καταγράφουν συχνά τις στιγμές τρυφερότητας του ζευγαριού μετά από επιτυχίες.

Σε ό,τι αφορά στο δαχτυλίδι και την επίσημη τελετή, ο ίδιος ο αθλητής ξεκαθάρισε: «Μπορεί να μη έχω ακόμα το δαχτυλίδι, ωστόσο αυτό θα έρθει όταν θα κάνουμε την πραγματική τελετή και τον γάμο μας, το ερχόμενο καλοκαίρι. Αλλά δεν φοράω ούτε και εγώ το δαχτυλίδι. Ούτε μέχρι την πραγματική τελετή τον Ιούνιο, θα το φορέσω. Κρατώ λίγο την αμερικανική παράδοση και περιμένω την τελετή».

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να απουσιάσει από αγώνες τον Ιούνιο λόγω του γάμου, ο Ντουπλάντις εμφανίστηκε απόλυτος, σημειώνοντας: «Δεν έχω να σκεφτώ κάτι. Χωρίς δεύτερη σκέψη θα σου πω ότι δεν με νοιάζει. Πρόκειται για τον γάμο μου. Και ο γάμος συμβαίνει μόνο μία φορά. Αν χάσεις έναν ή δύο αγώνες, ποιος νοιάζεται; Έχω αγωνιστεί όσες φορές ήθελα τα τελευταία πέντε χρόνια. Αν πρέπει να χάσω έναν αγώνα ή ένα τουρνουά, λόγω γάμου και να παντρευτώ τον έρωτα της ζωής μου, δεν έχει και τόση σημασία».

