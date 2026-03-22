Η απονομή του μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή (video)

Με μία ημέρα καθυστέρηση ο Εμμανουήλ Καραλής παρέλαβε το αργυρό του μετάλλιο από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Μετά τον εκπληκτικό τελικό όπου πέταξε χθες στα 6,05μ., ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου πίσω από τον… διαστημικό Ντουπλάντις και μπροστά από τον Αυστραλό Μάρσαλ.

Μανόλο: Ζω το όνειρό μου

Μετά την απονομή, ο Μανόλο δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Με τόσο κόπο και πίστη κατάφερα να πάρω αυτό το μετάλλιο. Είμαι χαρούμενος και… ξενυχτισμένος, γιατί το γιορτάσαμε και το χαρήκαμε. Κάνω αυτό που αγαπάω στο ψηλότερο επίπεδο. Ζω το όνειρό μου. Ταβάνι δεν υπάρχει. Δεν θέλω να βάζω όρια στον εαυτό μου. Ελπίζω οταν τελειώσει η καριέρα μου να έχω πολλές καλές στιγμές. Ηρθαμε εδώ και για τον Μίλτο (Τεντόγλου) και τα άλλα παιδιά που αγωνίζονται, να τους χειροκροτήσουμε. Μετά 10 ημέρες ξεκούραση να χαλαρώσουμε και μετά προπόνηση για τον ανοιχτό.

