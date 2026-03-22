Χάος στο Νιουκάστλ: Οπαδοί της ομάδας επιτέθηκαν σε αυτούς της μισητής Σάντερλαντ – Σε κρίσιμη κατάσταση ένας οπαδός (video)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν πριν από το τοπικό ντέρμπι της βόρειας Αγγλίας μεταξύ Νιουκάστλ και της Σάντερλαντ για την Premier League.

Οι οπαδοί της Νιουκάστλ μαζεύτηκαν έξω από το γήπεδό τους και επιτέθηκαν σε αυτούς της Σάντερλαντ, καθώς λίγα μέτρα πιο μακριά και στην αποστολή των φιλοξενούμενων με μπουκάλια και πέτρες.

Fighting outside of St James’ Park. One fan appeared in a bad way. CPR administered before being taken away. Not good 🙏🏻 pic.twitter.com/PwZuo8248l — Craig Hope (@CraigHope_DM) March 22, 2026

Από τα επεισόδια ένας οπαδός χρειάστηκε ΚΑΡΠΑ και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Sunderland bus being pelted with bottles and cans as it arrived at St James’ Park…



🫣😬

