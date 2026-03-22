«Βράζει το αίμα μου, θέλω να γράψω ιστορία με παγκόσμιο ρεκόρ»: Συγκλονιστικός ο Καραλής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Video)

Ακόμη ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην καριέρα του έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν.

Σε έναν τελικό υψηλού επιπέδου, όπου ήρθε αντιμέτωπος για άλλη μία φορά με τον σπουδαίο Μόντο Ντουπλάντις, ο έλληνας πρωταθλητής ξεχώρισε με την αγωνιστικότητα και το πάθος του, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική του πορεία στην παγκόσμια ελίτ του επί κοντώ.

«Είναι απίστευτο. Τώρα το συνειδητοποιώ. Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα. Ο πατέρας μου μπήκε στο τιμ μου, μαζί με τους Πομάσκι, τον Στσεπάνσκι και τον Μίλτο. Με άλλαξαν ως αθλητή και ως άνθρωπο. Το ότι είμαι εδώ και δοκιμάζω στα 6,25μ. δεν ήταν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος.

«Ήταν φανταστικός. Ήθελα να πηδήξω, να ρισκάρω. Τα όρια δεν έχουν πήχη και δεν έχουν όριο. Το δοκίμασα, το προσπάθησα. Έχω την αγάπη όλου του κόσμου, της Ελλάδας, των συναθλητών μου. Ξέρω τι μπορώ να κάνω. Ελπίζω να γράψουμε ιστορία όλοι μαζί τα επόμενα χρόνια», είπε για τον ιστορικό τελικό.

Για την ελληνική γιορτή που στήθηκε και σήμερα με σημαίες και τον Ζορμπά, ο Μανόλο δήλωσε: «Η αγάπη που έχω λάβει τα τελευταία δύο χρόνια από τον παγκόσμιο στίβο είναι απίστευτη. Δεν φανταζόμουν όταν μικρός έβλεπα τους κορυφαίους αθλητές, κάποια στιγμή θα γινόμουν εγώ ένας μεγάλος αθλητής. Βράζει το αίμα μου. Θέλω να γράψω τη δική μου ιστορία και να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ. Χαίρομαι για τον φίλο μου που πηδάει ψηλά. Χαίρομαι που βάζω το λιθαράκι μου στο άθλημα».

«Η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω την ομάδα μου που με εμπιστεύεται και πιστεύει περισσότερο και από εμένα στις δυνατότητές μου. Είναι κάτι απίστευτο η ομάδα μου. Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και άλλο. Είμαι ευγνώμων που είμαι ένα κομμάτι της ιστορίας», πρόσθεσε.

H μάχη των γιγάντων: Ασημένιος ο Καραλής, «πέταξε» στα 6,05μ, χρυσός με 6,25μ ο Ντουμπλάντις, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα

Κυπελλούχος Ελλάδος στο βόλεϊ ανδρών ο Παναθηναϊκός – Σήκωσε το τρόπαιο μετά από έναν ονειρεμένο τελικό με τον Φλοίσβο

Euroleague, Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Έκρηξη στο φινάλε με ανατροπή από το -12 και «ζωντανός» για εξάδα



