Κυπελλούχος Ελλάδος στο βόλεϊ ανδρών ο Παναθηναϊκός – Σήκωσε το τρόπαιο μετά από έναν ονειρεμένο τελικό με τον Φλοίσβο

Ο «φονέας των γιγάντων» του ελληνικού βόλεϊ Φλοίσβος (απέκλεισε Ολυμπιακό, Μίλωνα και Πανιώνιο) οδήγησε τον Παναθηναϊκό στα όριά του και στο τάι-μπρέικ στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα, όμως στο φινάλε οι «πράσινοι» είχαν πολύ πιο καθαρές επιλογές στην επίθεση κι επικράτησαν με 3-2 σετ σε έναν καταπληκτικό τελικό Κυπέλλου, σηκώνοντας το 7ο τρόπαιο της Ιστορίας τους και πρώτο μετά το 2010.

Η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου και ουραγός της Volley League, που μία μέρα πριν είχε φτάσει στο τάι-μπρέικ και στον ημιτελικό με τον Πανιώνιο, πήρε το πρώτο και το τρίτο σετ κι έδειχνε ικανή για την… υπέρβαση, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, κατέθεσε την εμπειρία του και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας.

Τα σετ: 22-25, 25-20,. 20-25, 25-16, 15-9

