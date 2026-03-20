Τελεσίγραφο του ιδιοκτήτη των Μπακς στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ή θα ανανεώσει ή θα τον ανταλλάξουμε»

Σκούρα τα πράγματα για τη συνέχιση της συνεργασίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μπακς, μετά και από τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη της ομάδας.

Οι Μπακς μετά πολλά χρόνια δεν θα μπουν στα playoffs του NBA και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αυτή τη στιγμή αναρρώνει από μία υπερέκταση που έπαθε στο γόνατο, ενώ το συμβόλαιο του Greek Freak ολοκληρώνεται την επόμενη χρονιά.

O ιδιοκτήτης της ομάδας Γουες Έντενς, ανέφερε, σε συνέντευξή του στο ESPN ότι για να παραμείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα πρέπει να ανανεώσει, αλλιώς θα πρέπει οι Μπακς να τον ανταλλάξουν. «Ο Γιάννης θα μπει στην τελευταία χρονιά του συμβολαίου του, οπότε ένα από τα δύο θα συμβεί: Ή θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου ή θα τον ανταλλάξουμε», δήλωσε ο Γουες Έντενς.

Και πρόσθεσε: «Δεν μας παίρνει να τον αφήσουμε να παίξει χωρίς να έχει υπογράψει επέκταση. Δεν είναι σωστό για τον οργανισμό να το κάνουμε. Κι αυτό δεν αφορά τον Γιάννη, αφορά κάθε παίκτη που μπαίνει στην τελευταία σεζόν του συμβολαίου του».

Οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη των Μπακς εντάσσονται στη λογική ότι τα «ελάφια» θα πρέπει να διασφαλίσουν το μέλλον τους με ανταλλάγματα αν ο Γιαννης Αντετοκούνμπο δεν επιθυμεί να συνεχίσει. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου θα μπορεί ο «Greek Freak» να επεκτείνει τη συνεργασία του με την ομάδα.

Οι Μπακς πρόσφατα είχαν μία διαφωνία με τον Έλληνα παίκτη, καθώς ήθελαν να τον προφυλάξουν και να μην αγωνιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν, με τον ίδιο να μην είναι σύμφωνος με αυτό το πλάνο.

