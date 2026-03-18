Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε «κόντρα» με τους Μιλγουόκι Μπακς: Ζητούν να μείνει εκτός για την υπόλοιπη σεζόν, εκείνος θέλει να παλέψει

Η σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται να περνάει κρίση, αν και δεν αποκλείεται να πρόκειται απλώς για μια διαφωνία στρατηγικής. Σύμφωνα με τον έγκυρο Αμερικανό δημοσιογράφο Σαμς Σαράνιας, ο Έλληνας σούπερ σταρ και η ομάδα του βρίσκονται σε διαφορετική «σελίδα» όσον αφορά στο πώς θα διαχειριστούν το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Η διοίκηση των «ελαφιών» έχει προτείνει στον «Greek Freak» να απέχει από τους αγώνες μέχρι το φινάλε της σεζόν. Ο στόχος τους είναι να τον προστατεύσουν από περαιτέρω επιβαρύνσεις, μετά από τους πρόσφατους τραυματισμούς σε αστράγαλο και γάμπα, δίνοντας έτσι στον οργανισμό του την απαραίτητη ξεκούραση.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν φαίνεται καθόλου σύμφωνος με αυτή την προοπτική. Ο ίδιος επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στα παρκέ, να δώσει το «παρών» στους επόμενους αγώνες και να παλέψει μαζί με τους συμπαίκτες του για την είσοδο των Μπακς στα play-in και στην post season του ΝΒΑ.

Η πραγματικότητα, όμως, δείχνει ότι η ομάδα του Ουισκόνσιν αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Με ρεκόρ 28-40 και στην 13η θέση της Δυτικής Περιφέρειας, βρίσκεται επτά νίκες πίσω από τους 10ους Χόρνετς, ενώ απομένουν μόλις 14 παιχνίδια για την ολοκλήρωση της regular season. Η πιθανότητα να προλάβουν την πρώτη 10άδα φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολη.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση των Μπακς φαίνεται να σκέφτεται και το μέλλον. Αν η ομάδα χάσει τα play-offs, δεν θα έλεγαν «όχι» σε μια καλύτερη επιλογή draft pick, εκμεταλλευόμενοι μια χαμηλή θέση στη λίγκα για να ενισχύσουν τα μελλοντικά τους ρόστερ.

