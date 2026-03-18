Τα έδωσε όλα ο Παναθηναϊκός, αλλά η Βαλεφόλια πήρε τον τίτλο στο Challenge Cup γυναικών με 3-0

Η ήττα με 3-2 στο πρώτο ματς επί ιταλικού εδάφους από την Βαλεφόλια άφησε ελπίδες στον Παναθηναϊκό ενόψει του δεύτερου τελικού του Challenge Cup. Μπροστά σε 2.500 και πλέον οπαδούς τους που κατέκλυσαν το κλειστό της Γλυφάδας οι «πράσινες» ηττήθηκαν για δεύτερη φορά από τις Ιταλίδες με 0-3 σετ (20-25, 25-27, 16-25) με την ομάδα του Αντρέα Πιστόλα να κατακτά το τρόπαιο.

Τα πάντα χάθηκαν για το «τριφύλλι» στο δεύτερο σετ, όταν η ελληνική ομάδα πήρε μεγάλη διαφορά στο ξεκίνημά του (ακόμη και με 8 πόντους), ωστόσο, οι φιλοξενούμενες βρήκαν τον τρόπο να «ροκανίσουν» τη διαφορά και στο φινάλε να κάνουν το 2-0 και επί της ουσίας να «καθαρίσουν» τον αγώνα.

Η τρίτη προσπάθεια των κοριτσιών του Παναθηναϊκού για να κατακτήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Ιστορία του συλλόγου δεν αποδείχθηκε… η φαρμακερή. Συνέβη ότι ακριβώς και στις δύο προηγούμενες συμμετοχές τους σε καταληκτικό αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης όταν ηττήθηκαν ξανά από ιταλικές ομάδες: Το 2000 στο – τότε – Κύπελλο Κυπελλούχων από την Περούτζια και το 2009 στο Challenge Cup από την Μοντεσκιάβο Τζέζι.

Κι αν στο πρώτο σετ η Βαλεφόλια ήταν από την αρχή μπροστά στο σκορ και μέχρι το φινάλε του δεν έχασε την πρωτοπορία φτάνοντας στην κατάκτησή του με 25-20, στο δεύτερο έγινε πραγματική μάχη. Οι «πράσινες» μπήκαν αποφασισμένες για την ισοφάριση, πήραν σημαντική διαφορά στην αρχή του σετ (11-3), αλλά όσο περνούσε η ώρα η ιταλική ομάδα «ροκάνιζε» τη διαφορά και κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω κατακτώντας το σετ με 27-25.

Από τη στιγμή που έγινε το 0-2, η ομάδα του Πιστόλα δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει άνετα το 3-0 με 25-16 και να πανηγυρίσει μέσα στην Αθήνα την κατάκτηση του τροπαίου.

