ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 21:39
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

18.03.2026 21:24

Τα έδωσε όλα ο Παναθηναϊκός, αλλά η Βαλεφόλια πήρε τον τίτλο στο Challenge Cup γυναικών με 3-0

18.03.2026 21:24
volley-panathinaikos

Η ήττα με 3-2 στο πρώτο ματς επί ιταλικού εδάφους από την Βαλεφόλια άφησε ελπίδες στον Παναθηναϊκό ενόψει του δεύτερου τελικού του Challenge Cup. Μπροστά σε 2.500 και πλέον οπαδούς τους που κατέκλυσαν το κλειστό της Γλυφάδας οι «πράσινες» ηττήθηκαν για δεύτερη φορά από τις Ιταλίδες με 0-3 σετ (20-25, 25-27, 16-25) με την ομάδα του Αντρέα Πιστόλα να κατακτά το τρόπαιο.

Τα πάντα χάθηκαν για το «τριφύλλι» στο δεύτερο σετ, όταν η ελληνική ομάδα πήρε μεγάλη διαφορά στο ξεκίνημά του (ακόμη και με 8 πόντους), ωστόσο, οι φιλοξενούμενες βρήκαν τον τρόπο να «ροκανίσουν» τη διαφορά και στο φινάλε να κάνουν το 2-0 και επί της ουσίας να «καθαρίσουν» τον αγώνα.

Η τρίτη προσπάθεια των κοριτσιών του Παναθηναϊκού για να κατακτήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Ιστορία του συλλόγου δεν αποδείχθηκε… η φαρμακερή. Συνέβη ότι ακριβώς και στις δύο προηγούμενες συμμετοχές τους σε καταληκτικό αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης όταν ηττήθηκαν ξανά από ιταλικές ομάδες: Το 2000 στο – τότε – Κύπελλο Κυπελλούχων από την Περούτζια και το 2009 στο Challenge Cup από την Μοντεσκιάβο Τζέζι.

Κι αν στο πρώτο σετ η Βαλεφόλια ήταν από την αρχή μπροστά στο σκορ και μέχρι το φινάλε του δεν έχασε την πρωτοπορία φτάνοντας στην κατάκτησή του με 25-20, στο δεύτερο έγινε πραγματική μάχη. Οι «πράσινες» μπήκαν αποφασισμένες για την ισοφάριση, πήραν σημαντική διαφορά στην αρχή του σετ (11-3), αλλά όσο περνούσε η ώρα η ιταλική ομάδα «ροκάνιζε» τη διαφορά και κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω κατακτώντας το σετ με 27-25.

Από τη στιγμή που έγινε το 0-2, η ομάδα του Πιστόλα δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει άνετα το 3-0 με 25-16 και να πανηγυρίσει μέσα στην Αθήνα την κατάκτηση του τροπαίου.

Διαβάστε επίσης:

Champions League: Εντός έδρας «μάχες» για Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ, «σφραγίζουν» εισιτήρια Μπάγερν και Ατλέτικο

Στα… όπλα η Σενεγάλη για το Κόπα Άφρικα: «Το τρόπαιο δεν θα φύγει από εδώ»

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Ο ΣΕΓΑΣ ανέβασε φωτογραφίες τους αθλητές της αποστολής… παιδιά – Πώς ήταν μικρός ο Τεντόγλου





volley-panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα έδωσε όλα ο Παναθηναϊκός, αλλά η Βαλεφόλια πήρε τον τίτλο στο Challenge Cup γυναικών με 3-0

pallini exadaktylos antidimarxos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Αντιδήμαρχος με 6 δάχτυλα- Το Photoshop ήταν… απρόσεκτο (φωτό)

3xrono-paidon
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Παίδων: 3χρονο παιδί κατάπιε ξυράφι – Υπεβλήθη σε εσπευσμένο χειρουργείο

iran_missile_new_5678
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό χτύπημα στη μεγαλύτερη εγκατάσταση LNG στο Κατάρ – Επιθέσεις και σε Μπαχρέιν, Σ. Αραβία, ρουκέτες από Χεζμπολάχ σε Ισραήλ – Live οι εξελίξεις

thomopoulos filippidis 99- new
LIFESTYLE

Βασίλης Θωμόπουλος για τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη: Δεν νομίζω ότι η περιπέτεια του πατέρα του επηρεάζει την πορεία του

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

jumbo 665- new
BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

overnight_oats
CUCINA POVERA

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

DYPA
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

Hormuz (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 21:38
volley-panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα έδωσε όλα ο Παναθηναϊκός, αλλά η Βαλεφόλια πήρε τον τίτλο στο Challenge Cup γυναικών με 3-0

pallini exadaktylos antidimarxos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Αντιδήμαρχος με 6 δάχτυλα- Το Photoshop ήταν… απρόσεκτο (φωτό)

3xrono-paidon
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Παίδων: 3χρονο παιδί κατάπιε ξυράφι – Υπεβλήθη σε εσπευσμένο χειρουργείο

