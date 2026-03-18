Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Ο ΣΕΓΑΣ ανέβασε φωτογραφίες τους αθλητές της αποστολής… παιδιά – Πώς ήταν μικρός ο Τεντόγλου

Λιγα 24ωρα έμειναν για την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου και ο ΣΕΓΑΣ… πρωτοτύπησε στα σόσιαλ.

Η ελληνική ομοσπονδία του κλασικού αθλητισμού, παρουσίασε στο Facebook τους αθλητές που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη διοργάνωση με έναν… διαφορετικό τρόπο.

Πήραν από μία παιδική φωτογραφία του κάθε αθλητή και χωρίς να γράψουν το όνομά τους, περιέγραψαν το αγώνισμα που θα κάνουν.

Το βέβαιο είναι πως ο Εμμανουήλ Καραλής… δεν έχει αλλάξει καθόλου στο πρόσωπο, ενώ αναμφίβολα ξεχωρίζει ο Μίλτος Τεντόγλου με την τρομερή γκριμάτσα του στην κάμερα.

Δείτε την φωτογραφία του πρωταθλητή του μήκους:

Και ο Εμμανουήλ Καραλής:

