Euroleague: Με τον Φουρνιέ σε ρεκόρ καριέρας με 36 πόντους ο Ολυμπιακός διέλυσε με 104-87 τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ

Σε παράσταση για έναν ρόλο με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Φενερμπαχτσέ με 104-87 στο ΣΕΦ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, επιστρέφοντας στις νίκες και ανεβαίνοντας στο 21-11.

Ο Εβάν Φουρνιέ πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας, σημειώνοντας 36 πόντους και οδηγώντας τον Ολυμπιακό σε μια εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ. Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν στο παρκέ του ΣΕΦ και έδειξαν ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση στο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Η ομάδα του Πειραιά, μετά το θετικό αυτό αποτέλεσμα, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 21-11 και από τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες ακόμη και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Η νίκη αυτή σηματοδότησε την επιστροφή του Ολυμπιακού στα θετικά αποτελέσματα, ενώ την ίδια στιγμή υποχρέωσε τη Φενερμπαχτσέ στη δεύτερη διαδοχική ήττα της, με την τουρκική ομάδα να υποχωρεί στο 22-9.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και με επιθετική πολυφωνία, αλλά και σταθερό ρυθμό, έφτασαν με άνεση στη νίκη, παρά το ανταγωνιστικό πρώτο μέρος.

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87.

Διαβάστε επίσης:

