ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 23:23
17.03.2026 23:13

Euroleague: Με τον Φουρνιέ σε ρεκόρ καριέρας με 36 πόντους ο Ολυμπιακός διέλυσε με 104-87 τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ

Σε παράσταση για έναν ρόλο με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Φενερμπαχτσέ με 104-87 στο ΣΕΦ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, επιστρέφοντας στις νίκες και ανεβαίνοντας στο 21-11.

Ο Εβάν Φουρνιέ πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας, σημειώνοντας 36 πόντους και οδηγώντας τον Ολυμπιακό σε μια εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ. Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν στο παρκέ του ΣΕΦ και έδειξαν ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση στο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Η ομάδα του Πειραιά, μετά το θετικό αυτό αποτέλεσμα, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 21-11 και από τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες ακόμη και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Η νίκη αυτή σηματοδότησε την επιστροφή του Ολυμπιακού στα θετικά αποτελέσματα, ενώ την ίδια στιγμή υποχρέωσε τη Φενερμπαχτσέ στη δεύτερη διαδοχική ήττα της, με την τουρκική ομάδα να υποχωρεί στο 22-9.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και με επιθετική πολυφωνία, αλλά και σταθερό ρυθμό, έφτασαν με άνεση στη νίκη, παρά το ανταγωνιστικό πρώτο μέρος.

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87.

Αποκάλυψη Politico: Στα κάγκελα η ΕΕ για την ασφάλεια του Mundial στις ΗΠΑ – «Δεν την έχετε διασφαλίσει», λέει στη FIFA

Τούμπα: Ταυτοποιήθηκαν 14 άτομα για την επίθεση σε δημοσιογράφους στον αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός, χειροπέδες σε 8 οπαδούς

Οκτώ συλλήψεις για τα επεισόδια κατά δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας

ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Λαριτζανί, να σκοτώσει και τον Μοτζαμπά θέλει το Ισραήλ – Οργή Τραμπ κατά συμμάχων – Live οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Γιατί η Ευρώπη αρνείται να στηρίξει τον Τραμπ στον πόλεμο του Ιράν

ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Αεροπλανοφόρο, μαχητικά και Navy Seals στο κινητό του Πολωνού που κατηγορείται για κατασκοπεία (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός Μιράγιες

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

