ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 00:55
16.03.2026 23:41

Τούμπα: Ταυτοποιήθηκαν 14 άτομα για την επίθεση σε δημοσιογράφους στον αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός, χειροπέδες σε 8 οπαδούς

Στην ταυτοποίηση 14 ατόμων για εμπλοκή σε λεκτική επίθεση εναντίον δημοσιογράφων που κάλυπταν τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός στο γήπεδο της Τούμπας προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Μετά από αστυνομικές αναζητήσεις συνελήφθησαν οκτώ από αυτούς και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Το περιστατικό πριν την έναρξη του αγώνα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης για την 25η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ.

Όπως έγινε γνωστό, τα εμπλεκόμενα άτομα κινήθηκαν προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου και επιτέθηκαν φραστικά σε δημοσιογράφους που κάλυπταν τον αγώνα, ζητώντας τους να απομακρυνθούν από τον χώρο.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Τα άτομα που ταυτοποιήθηκαν είναι ηλικίας από 22 έως 45 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράνομη βία και παράβαση του Αθλητικού Νόμου.

Έπειτα από αστυνομικές αναζητήσεις συνελήφθησαν οκτώ από αυτούς, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Η έρευνα της Αστυνομίας

Η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων κατέστη δυνατή ύστερα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση συνεργάστηκαν επίσης το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

