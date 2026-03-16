ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 14:43
16.03.2026 13:16

Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός την επόμενη σεζόν – Οι λόγοι της απόφασης

16.03.2026 13:16
Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός θα χρησιμοποιήσει το ΟΑΚΑ ως έδρα την επόμενη σεζόν.

Πριν πάρει σάρκα και οστά το νέο γήπεδο στον Βοτανικό, οι «πράσινοι» αφήνουν την Λεωφόρο για την σεζόν 2026-27 και πάνε στο Ολυμπιακό στάδιο για πολλούς λόγους.

Ο ένας είναι η προσέλευση του κόσμου που έχει επιστρέψει για τα καλά κοντά στην ομάδα. Η Λεωφόρος δείχνει μικρή πλέον και τα εισιτήρια διαρκείας έχουν ανέβει αισθητά. Εχοντας και μια εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη, το γήπεδο «Απ. Νικολαϊδης» δείχνει πολύ μικρό πλέον για τις ανάγκες του συλλόγου.

Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία στον κόσμο να αποκτήσει διαρκείας και στο γήπεδο του Βοτανικό καθώς όσοι πάρουν διαρκείας του χρόνου για το ΟΑΚΑ θα έχουν προτεραιότητα για τα διαρκείας της σεζόν 2027-28. Ως εκ τούτου, η ζήτηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την χωρητικότητα της Λεωφόρου.

Πριν αποχωρήσει οριστικά αυτή τη φορά από την Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια σειρά από εκδηλώσεις για να αποδώσει τιμές στο γήπεδο στο οποίο έχει γράψει ιστορία.

«Στις βασικές προτεραιότητες της ΠΑΕ ανήκει η απόδοση τιμών στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Λεωφόρου. Ήδη βρισκόμαστε σε πλήρη ανάπτυξη ενός συνολικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει φιλικό παιχνίδι, κοινωνικές εκδηλώσεις και μια σειρά ενεργειών που θα κρατήσουν άσβεστη τη μνήμη του “Απόστολος Νικολαΐδης”» αναφέρει η ΠΑΕ στην ανακοίνωσή της.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 14:43
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρή απάντηση Πιστόριους για την απαίτηση Τραμπ να στείλουν οι σύμμαχοι πολεμικά πλοία στο Ορμούζ: «Δεν είναι δικός μας πόλεμος»

MEDIA

MEGA: Συμπληρώνεται σταδιακά το παζλ συντελεστών στη νέα πρόταση μυθοπλασίας «Δύο μαύρα πουκάμισα» της επόμενης σεζόν

MEDIA

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Παίκτης «έχασε» τις 300.000 ενώ ήξερε την απάντηση – Με πόσα χρήματα έφυγε (Video)

