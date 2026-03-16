Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός την επόμενη σεζόν – Οι λόγοι της απόφασης

Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός θα χρησιμοποιήσει το ΟΑΚΑ ως έδρα την επόμενη σεζόν.

Πριν πάρει σάρκα και οστά το νέο γήπεδο στον Βοτανικό, οι «πράσινοι» αφήνουν την Λεωφόρο για την σεζόν 2026-27 και πάνε στο Ολυμπιακό στάδιο για πολλούς λόγους.

Ο ένας είναι η προσέλευση του κόσμου που έχει επιστρέψει για τα καλά κοντά στην ομάδα. Η Λεωφόρος δείχνει μικρή πλέον και τα εισιτήρια διαρκείας έχουν ανέβει αισθητά. Εχοντας και μια εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη, το γήπεδο «Απ. Νικολαϊδης» δείχνει πολύ μικρό πλέον για τις ανάγκες του συλλόγου.

Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία στον κόσμο να αποκτήσει διαρκείας και στο γήπεδο του Βοτανικό καθώς όσοι πάρουν διαρκείας του χρόνου για το ΟΑΚΑ θα έχουν προτεραιότητα για τα διαρκείας της σεζόν 2027-28. Ως εκ τούτου, η ζήτηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την χωρητικότητα της Λεωφόρου.

Πριν αποχωρήσει οριστικά αυτή τη φορά από την Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια σειρά από εκδηλώσεις για να αποδώσει τιμές στο γήπεδο στο οποίο έχει γράψει ιστορία.

«Στις βασικές προτεραιότητες της ΠΑΕ ανήκει η απόδοση τιμών στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Λεωφόρου. Ήδη βρισκόμαστε σε πλήρη ανάπτυξη ενός συνολικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει φιλικό παιχνίδι, κοινωνικές εκδηλώσεις και μια σειρά ενεργειών που θα κρατήσουν άσβεστη τη μνήμη του “Απόστολος Νικολαΐδης”» αναφέρει η ΠΑΕ στην ανακοίνωσή της.

