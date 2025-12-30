search
30.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

30.12.2025 12:26

Αυτοψία Μητσοτάκη, Δούκα και Αλαφούζου στον Βοτανικό – «Το γήπεδο θα είναι έτοιμο το 2027» (video/photos)

30.12.2025 12:26
votanikos_new

Την πορεία των εργασιών στην ανέγερση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού επιθεώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τρίτης (30/12).

Συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο χώρο του εργοταξίου, επιβλέποντας τα έργα που έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό ως προς τον «σκελετό» της νέας ποδοσφαιρικής αρένας των «πράσινων», με την τοποθέτηση των πρώτων εξεδρών στις κεντρικές κερκίδες.

Το νέο γήπεδο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027 βάσει του χρονοδιαγράμματος που τηρείται, όπως ανέφερε απ’ την πλευρά του ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ, ευχαριστώντας την κυβέρνηση κι όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση ενός ονείρου δεκαετιών για τον Παναθηναϊκό.

«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει και η κοινοπραξία. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάιο του ’26 και θα παραδοθεί, όπως ελπίζουμε τον Μάιο του ’27. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους γι’ αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο δεκαετιών για να έχει ένα δικό του γήπεδο ο Παναθηναϊκός.

Το έργο είχε ξεκινήσει, είχε σχεδιαστεί αρχικά το 2008. Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, όπως έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο, μία εξέδρα του “Απόστολος Νικολαΐδης” να γίνει σαν μουσειακό αντικείμενο και να υπάρχει εκεί ένα γηπεδάκι για να παίζουν τα παιδιά. Να έχουμε ένα μουσειακό χώρο στην Αθήνα κι ένα κέντρο για τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή χρονιά και καλή τύχη», ήταν το σχόλιο του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Γιάννη Αλαφούζου.

«Η διπλή ανάπλαση από όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα. Με μεγάλη χαρά βλέπω τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει», ανέφερε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός για το νέο γήπεδο που θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο.

«Ένα γήπεδο πραγματικό στολίδι, ένα γήπεδο που το αξίζει ο Παναθηναϊκός και οι φίλοι του» τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος επιθεώρησε την πορεία των εργασιών, ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους και συνομίλησε με εργαζόμενους, προσθέτοντας πως «το γήπεδο εντάσσεται στο πλαίσιο μιας φιλόδοξης διπλής ανάπλασης που είχαμε συμφωνήσει με την προηγούμενη δημαρχία και την υλοποιεί η νυν δημαρχία».

