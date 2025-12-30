Νέες ταυτότητες: Παράταση στην χρήση των παλιών εγγράφων, λόγω… καθυστερήσεων

Ως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 παρατείνεται η χρήση των παλιών ταυτοτήτων από τους πολίτες τις χώρας, καθώς παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των νέων εγγράφων.

Συγκεκριμένα, νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ επιτρέπει τη χρήση των παλαιού τύπου ταυτοτήτων σε διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών προσώπων. Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας των σοβαρών καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν στην υλοποίηση του προγράμματος έκδοσης των νέων δελτίων ταυτότητας με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η παράταση αφορά στις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες που φέρουν το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες και αφορά αποκλειστικά στη διαδικασία ταυτοποίησης που απαιτείται κατά την έκδοση πιστοποιητικών ψηφιακών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επισημαίνει ότι η τροποποίηση δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με πρόσθετες δαπάνες. Η ανάγκη για την παράταση προέκυψε λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών που αντιμετώπισε η διαδικασία παραγωγής και διανομής των νέων ταυτοτήτων με ενσωματωμένα ψηφιακά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Εξηγείται, δε, ότι η παράταση διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών και την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής και άλλες υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Παράλληλα, παρέχει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των νέων δελτίων ταυτότητας σε όλους τους δικαιούχους πολίτες.

Στα αποδεκτά έγγραφα συμπεριλαμβάνονται επίσης τα δελτία ταυτότητας που έχουν εκδοθεί σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Επιπλέον, οι άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί σε πολίτες τρίτων χωρών βάσει του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 παραμένουν έγκυρες, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση νέου τύπου ταυτότητας έχει μετατραπεί σε… οδύσσεια για τους πολίτες, καθώς δεν υπάρχουν ραντεβού ούτε για… δείγμα, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα απεγνωσμένοι πολίτες να αναζητούν ραντεβού σε περιοχές πολλά χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας τους, καθώς κάποιοι εξ αυτών έχουν ανάγκη το νέο έγγραφο – π.χ. για ταξίδι στο εξωτερικό.

