30.12.2025
30.12.2025 10:09

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη μίνι μάρκετ

30.12.2025 10:09
alkool

Ακόμη ένα περιστατικό μεταφοράς ανήλικης στο νοσοκομείο λόγω μέθης καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο.

Συγκεκριμένα, μία 15χρονη προμηθεύτηκε αλκοόλ από μίνι μάρκετ, το οποίο κατανάλωσε, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

