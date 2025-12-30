search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 15:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 09:22

«Πάγωσε» η Κεντρική Μακεδονία, οι περιοχές με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες

30.12.2025 09:22
kryo

Αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν έπεσε η θερμοκρασία στην Κεντρική Μακεδονία, με το θερμόμετρο να δείχνει σήμερα στο Οχυρό Νευροκοπίου τους -8,6 βαθμούς Κελσίου.

Στη Νεάπολη Κοζάνης ο υδράργυρος ήταν στους -7,9 βαθμούς, στα Γρεβενά στους -7,6 και στη Φλώρινα στους -7,2 βαθμούς.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στις 8 το πρωί, η θερμοκρασία ήταν στους 3 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιοχή του Λαγκαδά σημειώθηκε το «ρεκόρ» ψύχους για την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, με τον υδράργυρο να δείχνει -5 βαθμούς και τους μετεωρολόγους να προβλέπουν περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας έως και την Πρωτοχρονιά.

Στα χιονοδρομικά της Βόρειας Ελλάδας, για τις επόμενες ώρες αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένες χιονοπτώσεις για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Διαβάστε επίσης:

Υπόθεση Ελένης Παπαδοπούλου: Απολογείται σήμερα ο γιος της – Κατηγορείται ότι την νάρκωσε και έβαλε φωτιά

Άνω Λιόσια: Νεκρός ανδρας που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού

Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας από την Τρίτη – Πού θα φτάσει τους -12 την Πρωτοχρονιά – Λίγα τα χιόνια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kosmos ellada – 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κάπα Research: Εφιάλτης το σούπερ μάρκετ – Προβληματισμός για AI και στεγαστική κρίση- Απαξίωση του πολιτικού συστήματος

androulakis_floga_3012_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη «Φλόγα»: «Η Πολιτεία έχει χρέος να μη σβήσει η φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης» (photos)

eurostar 443- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Διακόπτονται τα δρομολόγια του Eurostar λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση

embolio new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Τα εμβόλια μείωσαν σημαντικά τις νοσηλείες για γρίπη και Covid-19 τα τελευταία χρόνια

papakwsta-agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Η Παπακώστα τα… άκουσε στα Τρίκαλα από τους αγρότες για το «τραμπούκους» του πρωθυπουργού -Πέταξαν σανό στα γραφεία της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

danikas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 15:38
kosmos ellada – 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κάπα Research: Εφιάλτης το σούπερ μάρκετ – Προβληματισμός για AI και στεγαστική κρίση- Απαξίωση του πολιτικού συστήματος

androulakis_floga_3012_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη «Φλόγα»: «Η Πολιτεία έχει χρέος να μη σβήσει η φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης» (photos)

eurostar 443- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Διακόπτονται τα δρομολόγια του Eurostar λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση

1 / 3