Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας από την Τρίτη – Πού θα φτάσει τους -12 την Πρωτοχρονιά – Λίγα τα χιόνια

«Παγωμένη» Πρωτοχρονιά θα είναι αυτή του 2026, καθώς η θερμοκρασία θα πέσει απότομα, ξεκινώντας από την Τρίτη 30/12, ενώ θα εμφανιστούν και χιόνια, έστω και σε υψόμετρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου η ισχυρή ψυχρή εισβολή αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο της χώρας, με τον υδράργυρο να σημειώνει αισθητή πτώση, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Όπως ανέφερε «η Πρωτοχρονιά θα είναι παγωμένη αλλά ελάχιστα χιονισμένη», σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία.

Παρά το έντονο κρύο, τα φαινόμενα χιονόπτωσης θα είναι περιορισμένα.«Τα χιόνια θα είναι λίγα και επιλεκτικά, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ ίσως δούμε κάποιες νιφάδες και στην Αττική την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο»,σημείωσε.

Η ψυχρή εισβολή θα ξεκινήσει από το βράδυ της Τρίτης, όταν «θα μπει στη Βόρεια Ελλάδα ο βόρειος άνεμος και αυτό θα σηματοδοτήσει την έναρξη της ψυχρής εισβολής». Οι ψυχρές αέριες μάζες θα επεκταθούν σταδιακά σε όλη τη χώρα, φέρνοντας πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. «Στα βόρεια θα έχουμε ακόμη και ολικό παγετό, με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», τόνισε.

Πρωτοχρονιά: Πού θα φτάσει τους -12 ο υδράργυρος

Πολύ χαμηλές θα είναι οι θερμοκρασίες τις πρώτες ώρες του νέου έτους. «Οι πιο κρύες ώρες θα είναι οι πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς, με τη θερμοκρασία να φτάνει ακόμη και τους -12 βαθμούς σε βόρειες και ορεινές περιοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην Αττική, αν και ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος, «η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς», ενώ ακόμη και στη Ρόδο «δεν θα ξεπεράσουμε τους 12 βαθμούς».

Η ψυχρή περίοδος δεν θα διαρκέσει πολύ, καθώς«από την Παρασκευή και μετά η θερμοκρασία θα αρχίσει ξανά να ανεβαίνει, με τιμές που το Σαββατοκύριακο μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 18 βαθμούς».

ΕMY: Η πρόγνωση του καιρού για τη Τρίτη 30/12

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία.

Λίγα χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.





ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 4, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορείων διευθύνσεων, ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας), στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στα θαλάσσια 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι στο Ιόνιο σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο και την περιοχή των Κυθήρων και από το απόγευμα στην ανατολική Στερεά, τη νότια Θεσσαλία και την Εύβοια. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια και στην περιοχή των Κυθήρων.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα και από τα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στις Κυκλάδες και στα δυτικά και νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 ενισχυόμενοι βαθμιαία σε 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στα νότια τμήματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι γρήγορα σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και στα Δωδεκάνησα 18, τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και από αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά το μεσημέρι – απόγευμα 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.





ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και τοπικά στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.





Η πρόγνωση για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς



Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.







Ο καιρός την Πρωτοχρονιά



Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.





Ο καιρός της Παρασκευής 02/01



Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.







Η πρόγνωση για το Σάββατο 03/01



Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Διαβάστε επίσης:

Κολωνάκι: Απολογείται την Τρίτη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της – Τα χρέη, οι καβγάδες και η αποκάλυψη που τον «καίει»

Νεκρός σε τροχαίο 51χρονος καθηγητής στη Ρόδο: Τραυματίας ο 15χρονος συνεπιβάτης

Απίθανο τροχαίο στην Πάτρα: Αγροτικό κατέληξε σε ταβέρνα και ο οδηγός έπεσε σε τρύπα κάτω από το όχημα