ΕΛΛΑΔΑ

29.12.2025 15:45

Το 2025 κάνει φινάλε με … σκανδιναβικό ψύχος – «Βουτιά» της θερμοκρασίας ως 10 βαθμούς Κελσίου παραμονή Πρωτοχρονιάς

29.12.2025 15:45
kairos

To 2025 θα κάνει φινάλε με απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρόλογου Γιώργου Τσατραφύλλια, παραμονή Πρωτοχρονιάς ένα πολικό ψύχος από τη Σκανδιναβία θα επηρεάσει τη χώρα, προκαλώντας «βουτιά» τη θερμοκρασίας ως 10 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουμε ασθενείς χιονοπτώσεις, ενώ την Τετάρτη μπορεί να πέσουν χιόνια και σε χαμηλά υψόμετρα. Την Πρωτοχρονιά θα επικρατήσει ήλιοφάνεια με τσουχτερό κρύο.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα παραμονή Πρωτοχρονιάς θα κινηθεί στους 2-8 βαθμών Κελσίου και την Πρωτοχρονιά στους 1-7 βαθμών Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη Πάραμονή Πρωτοχρονιάς στου -1-4 και την Πρωτοχρονιά στους –1-5.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Σκανδιναβικό ψύχος -αστραπή στο φινάλε του 2025…
Διανύοντας τις τελευταίες ημέρες του 2025 ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη (Σκανδιναβία), θα κατηφορίσουν και θα επηρεάσουν το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη και τη χώρα μας με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 10 βαθμούς.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι βοριάδες οι οποίοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ στα πελάγη.
Σχετικά με τις χιονοπτώσεις, θα είναι λίγες και ασθενείς και παρόλο που την Τετάρτη θα επηρεάσουν και χαμηλά υψόμετρα σε Εύβοια, Στερεά ( παροδικά και Αττική), Πελοπόννησο, δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα αλλά ούτε θα “βοηθήσουν” για χιονοδρομία δημοφιλείς προορισμούς.
Την Πρωτοχρονιά με εξαίρεση την Κρήτη και τις Κυκλάδες σταδιακά θα επικρατήσει “ήλιος με δόντια“! Στη συνέχεια έρχονται νοτιάδες και “μαλακώνει” ο καιρός».

