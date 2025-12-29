search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 19:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.12.2025 11:47

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας – Χιόνια και στην Αττική την Πρωτοχρονιά (video)

29.12.2025 11:47
kairos_krio_1702_1920-1080_new

Ιδιαίτερα χειμωνιάτικο θα είναι το καιρικό μοτίβο αυτή την εβδομάδα, με πολύ χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές, ενώ την Πρωτοχρονιά, ιδιαίτερα την παραμονή, θα δούμε χιόνια να πέφτουν σε πιο χαμηλά υψόμετρα, στην κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα. 

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του OPEN, Κλέαρχου Μαρουσάκη, «ξεκινάμε από τους -7 βαθμούς σήμερα στο Νευροκόπι και το κρύο θα συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο 3 Ιανουαρίου. Στους 0 είμαστε στη Λάρισα, ενώ έχουμε συνθήκες παγετού σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σήμερα, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο, ηλιοφάνεια θα επικρατεί κυρίως, αλλά και κάποιες λίγες συννεφιές προς την πλευρά του Αιγαίου και στην Κρήτη.

Πολύ κρύο κάνει σε όλη την Ελλάδα, με τον υδράργυρο να φτάνει αργά πιο ψηλά, υπάρχει δηλαδή μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος. Για παράδειγμα, από τους 4 θα πάει στους 14 βαθμούς.

Τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα την Πρωτοχρονιά, θα κάνει πάρα πολύ κρύο. Για τον νομό Αττικής, στην αλλαγή του χρόνου, δεν αποκλείεται να δούμε λίγες χιονοπτώσεις να φτάνουν μέχρι τα υπερβόρεια τμήματα του νομού. Δεν αποκλείεται να δούμε τα χιόνια να κατεβαίνουν προς τα βόρεια προάστια, χωρίς όμως να είναι ικανά να δημιουργήσουν προβλήματα».

Στη συνέχεια, ο μετεωρολόγος αναφέρθηκε στην εξέλιξη του καιρού, λέγοντας πως: «Κατεβαίνει μια πολική αέρια μάζα προς την περιοχή μας, θα κατακλύσει μεγάλο τμήμα της χώρας μας. Θα είναι πιο έντονη τα επόμενα 24ωρα, και ειδικά ανήμερα Πρωτοχρονιάς. Σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις θα δώσει αρκετές βροχές και καταιγίδες. Τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα προς την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα. Την Τετάρτη, θα δούμε το κύμα κακοκαιρίας να επηρεάζεται προς τα ανατολικά και νότια, και είναι εδώ που θα δούμε την Αττική, να θέτει υποψηφιότητα να δει χιονοπτώσεις, στα βόρεια του νομού. Θα δούμε νιφάδες, δεν θα έχουμε χιονοστρώσεις. Εκτιμούμε ότι στην Πάρνηθα θα έχει στρωμένο χιόνι την Πρωτοχρονιά».

Διαβάστε επίσης:

Βρέθηκε πτώμα άνδρα στον Όρμο Φαλήρου

Αυτές είναι οι αργίες του 2026 – Ποιες πέφτουν ημέρα Σάββατο

Με καθυστερήσεις τα δρομολόγια στη γραμμή 3 του μετρό – Τεχνική βλάβη σε συρμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xopkins-new
LIFESTYLE

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας – Το περιστατικό που τον έκανε να κόψει το αλκοόλ (Video)

zelenski-trump-putin-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία αλλάζει στάση μετά την ουκρανική επίθεση στην οικία Πούτιν – Η… παράξενη ευχή Ζελένσκι τα Χριστούγεννα, ο έξαλλος Τραμπ και τα αντίποινα

clooney allmoydin venetia – new
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του και τα παιδιά τους αποκτούν γαλλική υπηκοότητα: «Εδώ δεν βγάζουν φωτογραφίες των παιδιών μας»

kriti ekav pyrosvestiki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός σε τροχαίο 51χρονος καθηγητής στη Ρόδο: Τραυματίας ο 15χρονος συνεπιβάτης

troxaio-patra-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο τροχαίο στην Πάτρα: Αγροτικό κατέληξε σε ταβέρνα και ο οδηγός έπεσε σε τρύπα κάτω από το όχημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

thessaloniki-kyma
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Φουρτούνιασε ο Θερμαϊκός, έφτασαν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 19:57
xopkins-new
LIFESTYLE

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας – Το περιστατικό που τον έκανε να κόψει το αλκοόλ (Video)

zelenski-trump-putin-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία αλλάζει στάση μετά την ουκρανική επίθεση στην οικία Πούτιν – Η… παράξενη ευχή Ζελένσκι τα Χριστούγεννα, ο έξαλλος Τραμπ και τα αντίποινα

clooney allmoydin venetia – new
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του και τα παιδιά τους αποκτούν γαλλική υπηκοότητα: «Εδώ δεν βγάζουν φωτογραφίες των παιδιών μας»

1 / 3