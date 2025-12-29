Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας – Χιόνια και στην Αττική την Πρωτοχρονιά (video)

Ιδιαίτερα χειμωνιάτικο θα είναι το καιρικό μοτίβο αυτή την εβδομάδα, με πολύ χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές, ενώ την Πρωτοχρονιά, ιδιαίτερα την παραμονή, θα δούμε χιόνια να πέφτουν σε πιο χαμηλά υψόμετρα, στην κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του OPEN, Κλέαρχου Μαρουσάκη, «ξεκινάμε από τους -7 βαθμούς σήμερα στο Νευροκόπι και το κρύο θα συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο 3 Ιανουαρίου. Στους 0 είμαστε στη Λάρισα, ενώ έχουμε συνθήκες παγετού σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σήμερα, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο, ηλιοφάνεια θα επικρατεί κυρίως, αλλά και κάποιες λίγες συννεφιές προς την πλευρά του Αιγαίου και στην Κρήτη.

Πολύ κρύο κάνει σε όλη την Ελλάδα, με τον υδράργυρο να φτάνει αργά πιο ψηλά, υπάρχει δηλαδή μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος. Για παράδειγμα, από τους 4 θα πάει στους 14 βαθμούς.

Τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα την Πρωτοχρονιά, θα κάνει πάρα πολύ κρύο. Για τον νομό Αττικής, στην αλλαγή του χρόνου, δεν αποκλείεται να δούμε λίγες χιονοπτώσεις να φτάνουν μέχρι τα υπερβόρεια τμήματα του νομού. Δεν αποκλείεται να δούμε τα χιόνια να κατεβαίνουν προς τα βόρεια προάστια, χωρίς όμως να είναι ικανά να δημιουργήσουν προβλήματα».

Στη συνέχεια, ο μετεωρολόγος αναφέρθηκε στην εξέλιξη του καιρού, λέγοντας πως: «Κατεβαίνει μια πολική αέρια μάζα προς την περιοχή μας, θα κατακλύσει μεγάλο τμήμα της χώρας μας. Θα είναι πιο έντονη τα επόμενα 24ωρα, και ειδικά ανήμερα Πρωτοχρονιάς. Σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις θα δώσει αρκετές βροχές και καταιγίδες. Τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα προς την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα. Την Τετάρτη, θα δούμε το κύμα κακοκαιρίας να επηρεάζεται προς τα ανατολικά και νότια, και είναι εδώ που θα δούμε την Αττική, να θέτει υποψηφιότητα να δει χιονοπτώσεις, στα βόρεια του νομού. Θα δούμε νιφάδες, δεν θα έχουμε χιονοστρώσεις. Εκτιμούμε ότι στην Πάρνηθα θα έχει στρωμένο χιόνι την Πρωτοχρονιά».

