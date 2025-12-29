search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

29.12.2025 11:36

Βρέθηκε πτώμα άνδρα στον Όρμο Φαλήρου

29.12.2025 11:36
ekav_asthenoforo
αρχείου Eurokinissi

Το πτώμα ενός 84χρονου άνδρα εντοπίστηκε σήμερα σε θαλάσσια περιοχή στο Φάληρο.

Συγκεκριμένα, το σώμα του 84χρονου βρέθηκε από στελέχη του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Φαλήρου, κοντά στις εκβολές του Κηφισού Ποταμού.

Η σορός του άνδρα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή και να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο Λιμεναρχείο, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

