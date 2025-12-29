Βρέθηκε πτώμα άνδρα στον Όρμο Φαλήρου

Το πτώμα ενός 84χρονου άνδρα εντοπίστηκε σήμερα σε θαλάσσια περιοχή στο Φάληρο.

Συγκεκριμένα, το σώμα του 84χρονου βρέθηκε από στελέχη του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Φαλήρου, κοντά στις εκβολές του Κηφισού Ποταμού.

Η σορός του άνδρα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή και να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο Λιμεναρχείο, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

