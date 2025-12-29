Θεσσαλονίκη: 14χρονος απείλησε 13χρονο μέσα σε κατάστημα παιχνιδιών για να του πάρει το πορτοφόλι

Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν, χθες βράδυ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο ανήλικος με την απειλή χρήσης σωματικής βίας αποπειράθηκε να αφαιρέσει το πορτοφόλι ενός 13χρονου αγοριού.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα παιχνιδιών στην περιοχή του Ευόσμου.

