ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 19:13
29.12.2025 10:37

Θεσσαλονίκη: 14χρονος απείλησε 13χρονο μέσα σε κατάστημα παιχνιδιών για να του πάρει το πορτοφόλι

29.12.2025 10:37
Φωτογραφία αρχείου

Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν, χθες βράδυ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο ανήλικος με την απειλή χρήσης σωματικής βίας αποπειράθηκε να αφαιρέσει το πορτοφόλι ενός 13χρονου αγοριού.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα παιχνιδιών στην περιοχή του Ευόσμου.

