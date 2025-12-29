Θεσσαλονίκη: 14χρονος απείλησε 13χρονο μέσα σε κατάστημα παιχνιδιών για να του πάρει το πορτοφόλι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν, χθες βράδυ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο ανήλικος με την απειλή χρήσης σωματικής βίας αποπειράθηκε να αφαιρέσει το πορτοφόλι ενός 13χρονου αγοριού.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα παιχνιδιών στην περιοχή του Ευόσμου.
