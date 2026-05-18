ΚΥΣΕΑ: Συνεδρίαση για τα εξοπλιστικά με το βλέμμα στην Τουρκία

Μετά την – σχετικά – πανηγυρική ατμόσφαιρα που επικράτησε στην κυβέρνηση στο πλαίσιο του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση.

Σήμερα, λοιπόν, συνεδριάζει στο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το ΚΥΣΕΑ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ατζέντα του είναι βαριά, ενώ η Αθήνα συνεχίζει να κοιτά προς την πλευρά της Τουρκίας, εν μέσω συζητήσεων για το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση Ερντογάν, το οποίο θα μετατρέψει σε νόμο την στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην κορυφή της ατζέντας της συνεδρίασης βρίσκεται η απόφαση της χώρας να αποκτήσει 2+2 φρεγάτες τύπου FREMM από την Ιταλία, μετά από πολλές και σύνθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Αθήνας και Ρώμης. Οι φρεγάτες κλάσης Bergamini έχουν ελεγχθεί επισταμένα από το Πολεμικό Ναυτικό, βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και αναμένεται να παραδοθούν γρήγορα στη χώρα.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα επιδιώκει να διασφαλίσει τη μακροχρόνια συντήρηση (ανταλλακτικά) και αναβάθμιση των – μεταχειρισμένων – σκαφών από την Ιταλία, ενώ πλέον ο σχεδιασμός του Ναυτικού αφορά σε 12 φρεγάτες (4 FDI, 4 FREMM και 4 MEKO που θα συντηρηθούν και θα αναβαθμιστούν, ώστε να παραμείνουν αξιόμαχες για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα).

Φόβοι για προσφυγικές ροές λόγω Ιράν

Από εκεί και πέρα, οι πληροφορίες λένε ότι στο πλαίσιο του ΚΥΣΕΑ θα συζητηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ο κίνδυνος νέας ανάφλεξης της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Η κυβέρνηση έχει στραμμένο το βλέμμα και στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει φόβος ότι μια νέα «έκρηξη» της έντασης θα φέρει προσφυγικές ροές και προς την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες drones έπληξαν πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ, προκαλώντας φωτιά στις εγκαταστάσεις, την πάνδημη καταδίκη του περιστατικού από όλες τις χώρες του Περσικού Κόλπου και αυξάνοντας το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Τεχεράνη να προχωρήσει σε συμφωνία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων.

Χθες το απόγευμα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι, με τον οποίο και συζήτησε τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Λίβανο και τη Γάζα. Οι δύο άνδρες συμφώνησαν ότι η διπλωματία και ο σεβασμός στο Δίκαιο της Θάλασσας αποτελούν τους μόνους τρόπους επίλυσης των κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Απάντηση στην τουρκική πρόκληση

Τέλος, όσον αφορά στην Τουρκία και το επίμαχο νομοσχέδιο που η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται έτοιμη να προωθήσει στην Εθνοσυνέλευση για συζήτηση και κύρωση, η Αθήνα επιμένει ότι μονομερείς ενέργειες νομικού τύπου προφανώς δεν μπορούν να δημιουργήσουν διεθνή τετελεσμένα – ούτε καν να αναγνωριστούν από το διεθνές δίκαιο – ωστόσο, υπάρχει προβληματισμός για το timing.

Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η Τουρκία ακολουθεί την τακτική «ο λύκος στην αντάρα χαίρεται», δηλαδή, επιχειρεί να αξιοποιήσει την ευρύτερη αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για να επαναφέρει στο προσκήνιο τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της για το Αιγαίο, αλλά και να επιβεβαιώσει το ρόλο της ως περιφερειακή υπερδύναμη σε μια στιγμή έντονης ρευστότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, πάντως, η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να καθίσει με σταυρωμένα χέρια, αλλά θα αξιοποιήσει κάθε διπλωματική δυνατότητα που διαθέτει, ώστε να αναδείξει τον άνευ διεθνούς νομικής υπόστασης χαρακτήρα της κίνησης της Τουρκίας – διατηρώντας, πάντα, ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

