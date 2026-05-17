Άρχισε το… σκληρό ροκ: Ο Γεωργιάδης την «πέφτει» στον Αυγερινό για τα «χιλιάδες bots» για τα Τέμπη

Οι σημερινές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το νέο της κόμμα και η παρουσία του Θανάση Αυγερινού δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Υγείας επιτέθηκε στον δημοσιογράφο και γνωστό ανταποκριτή της Μόσχας, ο οποίος συμμετείχε στην μάζωξη πολιτών για τις υπογραφές που απαιτούνται για την ίδρυση του νέου κόμματος.

Και η αναφορά του κατά του Αυγερινού δεν ήταν τα… ρωσικά bots τα οποία είπε ότι εργαλειοποιούσαν την τραγωδία των Τεμπών με επιθέσεις κατά της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης.

«Ο κύριος που κάνει την ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού με την παρουσία της έχει το όνομα του στα social γραμμένο στα Ρώσικα….θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;…αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη είστε αφελείς» είπε με σαφή υπονοούμενα.

Ο κύριος που κάνει την ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της @mkaristianou με την παρουσία της έχει το όνομα του στα social γραμμένο στα Ρώσικα….θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;…αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη είστε αφελείς https://t.co/3MIDNAHh9a — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 17, 2026

Η πολιτική αντιπαράθεση άρχισε πριν καν ιδρυθεί επίσημα το κόμμα της Καρυστιανού…

