«Ο χρόνος τελειώνει»: Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν και νέα αδιέξοδα στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ – Οι όροι της Τεχεράνης

Με νέα σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας μέσω Truth Social ότι «ο χρόνος τελειώνει» για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί «γρήγορα» προς συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παρέμβασή του έρχεται ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε αδιέξοδο, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι η Ουάσινγκτον δεν έκανε «καμία συγκεκριμένη παραχώρηση» στις τελευταίες προτάσεις της Τεχεράνης.

Η απειλή Τραμπ προς την Τεχεράνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα, με ανάρτησή του στο Truth Social, τη δική του πλατφόρμα, ότι «δεν θα μείνει τίποτα από το Ιράν» εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Για το Ιράν, ο χρόνος τελειώνει και καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς», απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην ίδια ανάρτηση, σύμφωνα με το αγγλικό κείμενο, έγραψε ακόμη: «TIME IS OF THE ESSENCE!», υπογραμμίζοντας ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος.

Το μήνυμα του Τραμπ ήρθε την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος επρόκειτο να συνομιλήσει την Κυριακή με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Έπειτα από περισσότερο από έναν μήνα εκεχειρίας μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών, η προοπτική μιας διευθέτησης της σύγκρουσης που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου παραμένει μακρινή.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έκαναν «καμία συγκεκριμένη παραχώρηση» στην απάντησή τους στις ιρανικές προτάσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, η έλλειψη συμβιβασμού από την Ουάσινγκτον θα οδηγούσε σε «αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις».

Το Mehr ανέφερε επίσης ότι «η Ουάσινγκτον απαίτησε πολύ αυστηρούς και μακροπρόθεσμους περιορισμούς στον ιρανικό πυρηνικό τομέα και έθεσε ως προϋπόθεση την παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων».

Το πυρηνικό πρόγραμμα στο επίκεντρο

Το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν παραμένει το βασικό σημείο διαφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, η Ουάσινγκτον παρουσίασε έναν κατάλογο πέντε σημείων, απαιτώντας κυρίως από το Ιράν να διατηρήσει μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία και να μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες το απόθεμα εμπλουτισμένου σε υψηλό ποσοστό ουρανίου που διαθέτει.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν επίσης να αποδεσμεύσουν «τουλάχιστον το 25%» των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό, καθώς και να καταβάλουν αποζημιώσεις για ζημιές που υπέστη το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί την Παρασκευή ότι θα αποδεχόταν μια 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, εξέλιξη που φάνηκε να επιβεβαιώνει μετατόπιση από την προηγούμενη απαίτηση για πλήρη τερματισμό του.

Οι απαιτήσεις της Τεχεράνης

Ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, επέμεινε ότι οι προτάσεις της Τεχεράνης ήταν «υπεύθυνες» και «γενναιόδωρες».

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, οι ιρανικές προτάσεις περιλάμβαναν άμεσο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα – αναφορά στις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στον Λίβανο –, διακοπή του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι προτάσεις περιλάμβαναν επίσης αίτημα αποζημίωσης για τις πολεμικές ζημιές, καθώς και έμφαση στην ιρανική κυριαρχία επί των Στενών του Ορμούζ.

Η εκεχειρία και τα Στενά του Ορμούζ

Οι ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν μαζικά αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η εκεχειρία, η οποία είχε στόχο να διευκολύνει τις συνομιλίες, έχει σε μεγάλο βαθμό τηρηθεί, παρά τις σποραδικές ανταλλαγές πυρών.

Ωστόσο, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη», αφού απέρριψε τις απαιτήσεις της Τεχεράνης χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς απαράδεκτες».

Το μήνυμά του θύμισε προηγούμενη απειλή του ότι ένας «ολόκληρος πολιτισμός» θα πεθάνει εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία στις αρχές Απριλίου.

Το Ιράν εξακολουθεί να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, έχοντας ουσιαστικά κλείσει τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η κίνηση αυτή, την οποία η Τεχεράνη έχει χαρακτηρίσει αντίποινα για τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου διεθνώς. Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη να αποδεχθεί τους όρους τους.

Το Πακιστάν έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εμφανίζονται πολύ μακριά από συμφωνία.

Σαουδική καταδίκη για πλήγμα κοντά σε πυρηνικό σταθμό στα ΗΑΕ

Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία κατήγγειλε σήμερα το πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό σταθμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία χαρακτήρισε «αδελφή» χώρα.

Σε ανακοίνωσή του, το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η επίθεση αποτελεί «απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής» και εξέφρασε την «αλληλεγγύη» του προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Ριάντ δήλωσε επίσης ότι «υποστηρίζει όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την προάσπιση της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας» των Εμιράτων.

Μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στον πυρηνικό σταθμό στο Μπαράκα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με ομολόγους του στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Σαουδάραβα ομολόγου του, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων.

Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

Την ίδια ώρα, νέα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν σήμερα στον νότιο Λίβανο πέντε ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχειρίας έπειτα από διμερείς διαπραγματεύσεις τις οποίες η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ καταδίκασε εκ νέου.

Σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό του υπουργείου Υγείας, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Τάιρ Φελσάι και δύο στο Τάιρ Ντέμπα, εκ των οποίων ένα παιδί σε κάθε περιοχή. Περίπου δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πληγμάτων, διευκρίνισε το υπουργείο.

Νωρίτερα, επλήγησαν οι περιοχές Ναμπατίγια και Τύρος, καθώς και, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, η μικρή πόλη Σόχμορ στην κοιλάδα Μπεκάα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ANI.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ζητήσει την εκκένωση αρκετών χωριών, ορισμένα από τα οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου και για τα οποία είχε ήδη εκδοθεί εντολή εκκένωσης χθες.

Το Ισραήλ, το οποίο κατέχει τμήμα του νότιου Λιβάνου, «προστατεύει τις ισραηλινές κοινότητες, αλλά πολεμά επίσης έναν εχθρό», δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στην έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης της κυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Πέθανε ο αδελφός του Τσαβούσογλου – Τον είχαν πυροβολήσει μέσα στο γραφείο του



Axios: «Η Κούβα αγόρασε 300 drones» – «Εξετάζει αν θα τα χρησιμοποιήσει για να σπάσει το εμπάργκο»



«Δεν υπάρχουν ουσιαστικές παραχωρήσεις στην απάντηση των ΗΠΑ», λέει η Τεχεράνη – Η «ηρεμία πριν την καταιγίδα» και η εγρήγορση Νετανιάχου