Η νικήτρια της Eurovision 2026, η Dara έφτασε το απόγευμα στη Βουλγαρία και γνώρισε τρομερή αποθέωση στο αεροδρόμιο της Σόφιας.

Η 27χρονη τραγουδίστρια αφού γιόρτασε χθες τη νίκη της στη Βιέννη μαζί με τον σύντροφό της, έτυχε θεαματικής υποδοχής και η αίθουσα αφίξεων γέμισε από κόσμο.

Κομφετί, μουσική και με την ίδια να τραγουδά το «Bangaranga» , το αεροδρόμιο μετατράπηκε σε ένα μεγάλο πάρτι…

🇧🇬 #Eurovision 2026 winner DARA has arrived back home and was met by a large group of fans at Sofia Airport 🏆



Asked by reporters what she will do next, she said she will "go home, eat pizza, and cry in pajamas" to celebrate her win and first wedding anniversary.



[🎥 BNT] pic.twitter.com/VxcT70BxuE — ESC Discord (@ESCdiscord) May 17, 2026

🇧🇬 DARA performing her #Eurovision winning entry "Bangaranga" live at Sofia Airport.



[🎥 BNT] pic.twitter.com/t8xn2vCb9e May 17, 2026

