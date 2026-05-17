Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η νικήτρια της Eurovision 2026, η Dara έφτασε το απόγευμα στη Βουλγαρία και γνώρισε τρομερή αποθέωση στο αεροδρόμιο της Σόφιας.
Η 27χρονη τραγουδίστρια αφού γιόρτασε χθες τη νίκη της στη Βιέννη μαζί με τον σύντροφό της, έτυχε θεαματικής υποδοχής και η αίθουσα αφίξεων γέμισε από κόσμο.
Κομφετί, μουσική και με την ίδια να τραγουδά το «Bangaranga» , το αεροδρόμιο μετατράπηκε σε ένα μεγάλο πάρτι…
🇧🇬 #Eurovision 2026 winner DARA has arrived back home and was met by a large group of fans at Sofia Airport 🏆— ESC Discord (@ESCdiscord) May 17, 2026
Asked by reporters what she will do next, she said she will "go home, eat pizza, and cry in pajamas" to celebrate her win and first wedding anniversary.
[🎥 BNT] pic.twitter.com/VxcT70BxuE
🇧🇬 DARA performing her #Eurovision winning entry "Bangaranga" live at Sofia Airport.
[🎥 BNT] pic.twitter.com/t8xn2vCb9e— ESC Discord (@ESCdiscord) May 17, 2026
Διαβάστε επίσης:
Παραλήρημα Κονδυλάτου για Ακύλα: «Ποιο είναι το επίτευγμά του, ότι είναι φτωχός ή γκέι;»
Aylas: Έφτασε στην Αθήνα μετά τον τελικό της Eurovision (Video)
«Bangaranga»: Οι δύο έλληνες πίσω από τον θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.