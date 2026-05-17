ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 15:19
«Bangaranga»: Οι δύο έλληνες πίσω από τον θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision

Η μεγάλη έκπληξη της 70ης Eurovision, που έδωσε την πρώτη νίκη στη Βουλγαρία, φέρει την υπογραφή μιας εξαιρετικής διεθνούς δημιουργικής ομάδας, στην οποία ανήκουν και δύο επιτυχημένοι Έλληνες.

Το τραγούδι, που έκανε την ανατροπή, συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker, Monoir, και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop.

Την ελληνική παρουσία στο νικητήριο τραγούδι συμπλήρωσε η πολύ έμπειρη Βικτώρια Χαλκίτη, η οποία είχε αναλάβει τη φωνητική προετοιμασία της Dara, ενώ συμμετείχε και στα φωνητικά επί σκηνής.

«Επιτέλους γνωριζόμαστε»

Η πρώτη αντίδραση του έλληνα συνθέτη, που έχει συνδέει στενά το όνομά του με τον μουσικό θεσμό τα τελευταία 20 χρόνια μετά τη νίκη της Βουλγαρίας, ήρθε το πρωί της επομένης του θριάμβου του “Bangaranga”.

«Επιτέλους γνωριζόμαστε» έγραψε ο συνθέτης και παραγωγός στο Instagram, δίπλα σε φωτογραφία του όπου κρατάει το τρόπαιο της πρώτης θέσης της Eurovision.

«Δεν κοιτούσαμε νούμερα ή στοιχήματα»

Από την πλευρά της, η Βικτώρα Χαλκίτη έκανε λόγο για μια «συγκλονιστική βραδιά».

«Όταν ήρθαν οι πόντοι από τους κριτές, εκεί λέμε ΟΚ, κάτι γίνεται. Προσπαθούσα να καταλάβω πόσους βαθμούς χρειαζόμασταν από τον κόσμο. Ποτέ δεν ξέρεις, είχαμε αγωνία» είπε η ελληνίδα τραγουδίστρια στο Mega.

«Είναι ένα παιδί φανταστικό. Δουλέψαμε σκληρά. Είναι αφοσιωμένη, είναι απίστευτο παιδί. Είχε έρθει στην Αθήνα για να κάνουμε πρόβες. Έχει φοβερή ενέργεια αυτό το παιδί, καταπληκτική φωνή, είναι και δουλευταρού» πρόσθεσε.

»Ήμασταν προσηλωμένοι στη δουλειά μας, δεν κοιτούσαμε νούμερα ή στοιχήματα. Είχαμε ελπίδα να μπούμε στην 10άδα».

«Είμαστε ομάδα, αυτό πιστεύει ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Τον ευχαριστώ που με επιλέγει και με εμπιστεύεται. Το ίδιο πιστεύει και η Dara», κατέληξε.

