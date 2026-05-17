Καλύβα για Eurovision: «Η Αντιγόνη ήταν καλύτερη στο… mute» (Video)

Αιχμηρό σχόλιο για την εμφάνιση της Αντιγόνης στον μεγάλο τελικό της Eurovision έκανε η Άρια Καλύβα.

Σχολιάζοντας τη φράση του Λάμπρου Κωνσταντάρα -«Να πούμε κι ένα μπράβο και στην Αντιγόνη, η οποία έκανε νομίζω την καλύτερή της εμφάνιση, 19η, τίμια…»- στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η δημοσιογράφος τόνισε: «Καλύτερη στο… mute όμως, να το λέμε κι αυτό… Συγγνώμη, δεν είχε ούτε αναπνοή, δηλαδή, πού πας;».

»Το ότι δυσκολευόταν στις αναπνοές, είχε επιπτώσεις και στην ενέργεια. Αν δεις το βίντεο κλιπ και δεις και την ερμηνεία της στη σκηνή θα καταλάβεις ότι η γυναίκα είναι σχεδόν στατική σε κάποια σημεία», πρόσθεσε για την τραγουδίστρια της Κύπρου που κατέλαβε την 19η θέση.

